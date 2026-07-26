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Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO: a qué hora ver el partido de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1

Los blanquiazules visitan Cutervo en la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Sigue la transmisión del partido Alianza Lima vs Comerciantes Unidos.

Alianza Lima busca ser uno de los líderes del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Liga 1
Alianza Lima busca ser uno de los líderes del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Liga 1
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VER Alianza Lima vs Comerciantes Unidos | Ambos equipos juegan HOY, domingo 26 de julio, en el Estadio Juan Maldonado de Cutervo por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso empezará a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

Luego de imponerse en Matute ante Sport Huancayo, los dirigidos por Pablo Guede afrontarán un duro cotejo de visitante. La principal baja será el capitán Paolo Guerrero.

PUEDES VER: Kiara Montes se defiende tras críticas a Perú por eliminación de la Copa Sudamericana: "Somos las que decimos sí a las convocatorias"

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

En suelo peruano, el partido Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026 iniciará a las 3.30 p. m. Si te encuentras en otra parte del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.30 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

La transmisión por TV del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por internet gratis?

Si deseas ver el partido entre blanquiazules y cutervinos por internet, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

PUEDES VER: Alianza Lima proyecta ampliar Matute para 57 mil espectadores: esta es la millonaria inversión que necesitará el proyecto

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Pronóstico Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Las cuotas en las principales casas de apuestas le otorgan el favoritismo a Alianza Lima, que jugará de visitante en la ciudad de Cutervo.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,98), empate (3,10), gana Comerciantes Unidos (4,05)
  • Betano: gana Alianza Lima (2,02), empate (3,20), gana Comerciantes Unidos (3,95)
  • Bet365: gana Alianza Lima (2,00), empate (3,25), gana Comerciantes Unidos (3,75)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,98), empate (3,05), gana Comerciantes Unidos (4,16)
  • Caliente: gana Alianza Lima (1,98), empate (3,15), gana Comerciantes Unidos (4,00)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (2,14), empate (3,00), gana Comerciantes Unidos (4,00).
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