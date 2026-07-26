Óscar de Jesús Reto Otero es elegido presidente de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027

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Óscar de Jesús Reto Otero, integrante de la Lista 1 conformada por la alianza de oposición, fue elegido presidente de la Cámara de Diputados con 74 votos a favor. En la Mesa Directiva lo acompaña la diputada Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) como primera vicepresidenta; Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación), como segundo vicepresidente y el diputado José Yataco Torrealba (Obras), como tercer vicepresidente.

La Lista 2, encabezada por Norma Yarrow (Renovación Popular) e integrada por la alianza de Fuerza Popular y la bancada celeste perdió con 56 votos.