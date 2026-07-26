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Política

Oposición presidirá la Cámara de Diputados

CONTROL. Lista presidida por Oscar Reto (Buen Gobierno) ganó la Mesa Directiva con 74 votos. Lo acompañan Anali Márquez, Harvey Colchado y José Yataco.

coalición. Oposición obtuvo la presidencia de la Cámara Baja. Cada partido del bloque tiene un diputado en la MD.
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El bloque de oposición presidirá la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por el periodo 2026-2027. La lista conformada por Oscar Reto (presidente), Analí Márquez (primer vicepresidente), Harvey Colchado (segundo vicepresidente) y José Yataco (tercer vicepresidente) venció a la del oficialismo.

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La victoria se dio en primera vuelta con 74 votos (requerían mínimo 66) y se impuso sobre la lista que presidía Norma Yarrow de Renovación Popular.

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En este caso, no existió ninguna impugnación, aunque existieron casos de cédulas con marcas. Precisamente, la diputada Analí Márquez (JP) fue quien hizo el reclamo.

La sesión fue dirigida por la fujimorista Cecilia Chacón y tuvo como escrutadores a los diputados Pierangeli Dodero y Nery Rodolfo.

Tras este incidente, la congresista de Fuerza Popular suspendió por breve término la sesión y pidió que todos los asesores y demás trabajadores abandonen el hemiciclo. Chacón señaló que se extendería una nueva cédula a la congresista para volver a emitir el voto.

Sin embargo, esto volvería a ocurrir. Esta vez fue la cédula de Jesús Pérez, también de Juntos por el Perú.

El congresista de ese partido, Ernesto Zunino, mostraría luego a través de sus redes sociales las cédulas en cuestión, que tenían un punto en el número de lista de Norma Yarrow.

El recuento no tuvo mayores percances y coincidió con los votos que correspondían a los dos bloques. No hubo alguno que haya traicionado los acuerdos.

Fujimorismo amenaza

Cecilia Chacón, que presidió la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados y lideró el sufragio intentó amedrentar a los diputados que mostraban sus cédulas.

En un acto dirigido hacia el bloque de oposición, señalaba que el voto era secreto y que cualquier infracción es plausible a una denuncia constitucional.

Lo cierto es que esta advertencia no se sustenta en ningún marco legal y se trata de una acción para intimidar a un sector del Congreso.

Los diputados Oscar Reto (Buen Gobierno), Carmen Duarte (Buen Gobierno), Indira Huilca (AN), Harvey Colchado (AN), entre otros hicieron caso omiso a la advertencia de Chacón.

Inclusive, se recordó que la congresista que ahora intenta amedrentar por mostrar sus cédulas, en votaciones similares en 2018 y 2019, también lo hizo ante sus colegas fujimoristas.

Para esta elección sí se permitió el ingreso de la prensa, tras un pedido del diputado que horas más tarde ganaría la presidencia.

Oposición ejercerá el control político

La Cámara de Diputados se encargará de la interpelación y posterior censura de los ministros, así como otorgar o rechazar la confianza planteada por iniciativa ministerial. A puertas de una nueva conformación ministerial, su rol será determinante para la fiscalización de estas autoridades y el contrapeso para el Ejecutivo.

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