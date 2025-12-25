Un grupo de médicos logró extirpar un tumor alojado en el pulmón de un feto de 26 meses. | Minsa

Un equipo médico del Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM), del Ministerio de Salud (Minsa), logró salvar la vida de un feto de 26 semanas de gestación mediante una compleja cirugía fetal con láser, procedimiento que permitió tratar un tumor localizado en el pulmón izquierdo del bebé aún no nacido. La intervención, de alta especialización, implicó ingresar directamente al tórax fetal.

El caso fue detectado durante una ecografía morfológica practicada a la gestante Valerie Ochoa Vargas, de 22 años, quien recibe su control prenatal en este establecimiento. Tras una evaluación especializada, los médicos confirmaron un diagnóstico grave: hidrops fetal causado por un secuestro broncopulmonar, una patología que ponía en riesgo la vida del feto, explicó el doctor Rubén Huaraz Zuloaga, jefe de la Unidad de Cirugía Fetal y responsable del procedimiento.

¿Cómo se realizó la cirugía para extirpar tumor?

Para la cirugía, el equipo médico aplicó anestesia directamente al feto mediante una aguja fina en el muslo, con el objetivo de evitar dolor. Posteriormente, ingresaron a través del abdomen de la madre hasta el útero y luego al tórax fetal, donde se ubicaba el tumor. Mediante una sonda de pequeño calibre, se identificó el vaso sanguíneo que alimentaba la masa y se realizó la ablación con láser.

La intervención se desarrolló sin complicaciones y la evolución de la madre y del feto es favorable. Como resultado, el tamaño del tumor se redujo a una tercera parte, el hidrops desapareció y los pulmones del bebé retomaron su desarrollo normal. El doctor Huaraz Zuloaga resaltó que este tipo de cirugía representa un riesgo extremo, ya que cualquier imprecisión puede comprometer estructuras vitales del feto.

Para la cirugía, el equipo médico aplicó anestesia directamente al feto mediante una aguja fina en el muslo. Foto: Minsa

El especialista detalló que el tumor, de gran tamaño, generó acumulación de líquido en el tórax (hidrotórax), lo que desplazó el mediastino hacia el lado derecho y comprimió los pulmones, impidiendo su desarrollo adecuado. De no haberse realizado la intervención a tiempo, el desenlace habría sido la muerte fetal intrauterina.

Director de Hospital Dos de Mayo destacó cirugía realizada a feto de 26 meses

Por su parte, el director general del hospital, Víctor Gonzales, destacó que este logro evidencia el alto nivel profesional y tecnológico del Hospital Nacional Dos de Mayo, señalando que actualmente se realizan procedimientos que antes solo eran posibles en centros médicos del extranjero, fortaleciendo así la atención materno-fetal en el sistema público de salud.

La gestante Valerie Ochoa expresó su agradecimiento al equipo médico y calificó el resultado como un “regalo de Navidad”, al recordar que inicialmente se encontraba angustiada por el diagnóstico de su bebé. Señaló que, gracias a la intervención y al acompañamiento médico, mantiene la esperanza de pronto tener a su hijo en brazos.

El equipo médico estuvo liderado por el doctor Rubén Huaraz Zuloaga e integrado por los doctores Sandra Mariñas, Adrián Núñez, Jorge Minchola y Mario Cuevas, todos especialistas del Hospital Nacional Dos de Mayo. Con este hito, el nosocomio se consolida como el único hospital público del país con un equipo plenamente capacitado para realizar cirugías fetales de esta complejidad.

