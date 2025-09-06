HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven peruano de 300 kilos logra ser trasladado desde SJL al Hospital Dos de Mayo: necesita una manga gástrica

Luis Montenegro enfrenta una obesidad mórbida que ha deteriorado su salud. Él estuvo en UCI, en donde los médicos no pudieron darle un diagnóstico certero sobre su condición.

El joven ya se encuentra en el Hospital Dos de Mayo donde recibe atención médica. Foto: Composición LR/Kevinn García
El joven ya se encuentra en el Hospital Dos de Mayo donde recibe atención médica. Foto: Composición LR/Kevinn García

Luis Montenegro es un joven de 33 años que pesa alrededor de 300 kilogramos. De acuerdo a la versión de Flor Montenegro, hermana del joven, él empezó a subir de peso desmedidamente desde que tenía 19 años sin una aparente explicación. Por ello, Luis ha quedado postrado en su cama en su casa en el distrito de San Juan de Lurigancho desde que su condición se hizo insostenible.

Tras varios días solicitando ayuda, las autoridades del Ministerio de Salud llegaron hasta su domicilio para trasladarlo desde San Juan de Lurigancho hasta el Hospital Dos de Mayo, en Cercado de Lima. A través de un operativo especial desplegado por el Minsa, en donde personal de SAMU y médicos de la Diris Lima Centro participaron, se pudo trasladar a Luis Montenegro.

PUEDES VER: Serums 2025-I: Minsa anula plazas adjudicadas de 34 profesionales de la salud por adulterar información

lr.pe

La condición de Luis Montenegro, un joven que pesa 300 kilos

La condición que enfrenta Luis Montenegro ha deteriorado gravemente su salud, pues no puede valerse por sí mismo, lo que representa una carga emocional y física tanto para él como para su familia. Hasta el momento, se ha invertido cerca a S/3.000 en la compra de una cama especial para facilitar su traslado.

Luis Montenegro antes de tener sobrepeso. Foto: Difusión

Luis Montenegro antes de tener sobrepeso. Foto: Difusión

Pese a los intentos de sus familiares en ayudarlo, no habían logrado que ningún centro médico lo atendiera ni que se determine su diagnóstico sobre su estado de salud. "A partir de los 19 años iba subiendo de peso, pero se mantenía. Como él era alto, se mantenía. Pero a partir de los 24 empezó a subir demasiado. No nos han dado ningún diagnóstico, no tenía diabetes. Lo que él tenía era una obesidad mórbida, nos dijeron que hay que pensar lo peor. No nos dieron ese aliento", acotó la hermana de Luis Montenegro, quien reveló que el joven estuvo también en UCI.

PUEDES VER: Cedro: Más de 22 mil peruanos mueren cada año a consecuencia del tabaquismo

lr.pe

Ministerio de Salud intervino para el traslado del joven

Tras tomar conocimiento del caso, las autoridades del Ministerio de Salud activaron el sistema de intervención, el cual existe para pacientes con características especiales. Por ello, hasta la vivienda de Luis Montenegro se trasladó el personal del SAMU y la Diris Lima Centro.

Al cierre de esta nota, Luis Montenegro se encuentra en el Hospital Dos de Mayo, en donde fue recibido con un equipo multidisciplinario, en donde pasó por interconsultas en cardiología, endocrinología y psiquiatría para estabilizarlo. Al respecto, se conoció que el Seguro Integral de Salud (SIS) cubrirá todos los gastos del proceso médico.

