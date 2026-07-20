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Año escolar terminará antes: Minedu dispone adelantar el cierre de las clases en esta región por riesgo de El Niño

Este ajuste en el calendario escolar responde a los pronósticos climáticos que prevén un aumento en el riesgo de lluvias intensas e inundaciones en el norte del país.

Para garantizar los 160 días de clases, las UGEL reorganizarán el cronograma escolar, redistribuyendo las jornadas de diciembre.
Para garantizar los 160 días de clases, las UGEL reorganizarán el cronograma escolar, redistribuyendo las jornadas de diciembre. | Foto: Andina/Composición LR
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El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que el año escolar 2026 concluirá el 27 de noviembre en las instituciones educativas de Piura como parte de un plan preventivo ante la posible ocurrencia de un fenómeno El Niño de fuerte intensidad hacia finales de año. La medida busca reducir los riesgos para estudiantes, docentes y personal educativo frente a eventuales lluvias intensas, inundaciones y huaicos.

La decisión modifica el calendario escolar únicamente en esta región y responde a los pronósticos climáticos que advierten un mayor riesgo de eventos extremos en el norte del país. El sector Educación precisó que el cambio no afectará el cumplimiento de las horas de aprendizaje establecidas para el presente año lectivo.

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¿Por qué el Minedu adelantó el cierre del año escolar 2026 en Piura?

Según informó el Minedu, el adelanto del cierre del año escolar forma parte de una estrategia de prevención para evitar que las actividades académicas coincidan con el periodo de mayor riesgo por las condiciones climáticas previstas para finales de 2026.

La cartera explicó que Piura figura entre las regiones más expuestas a los efectos del fenómeno El Niño, por lo que se decidió anticipar el término de las clases para proteger la integridad de toda la comunidad educativa y facilitar la implementación de acciones preventivas antes de la temporada de lluvias.

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¿Se reducirán las horas de clase? Así se reorganizará el calendario escolar

El Ministerio de Educación aclaró que la modificación del calendario no reducirá el número de horas lectivas. Para cumplir con los ciento sesenta días de clases establecidos por la normativa, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) reorganizarán el cronograma escolar, redistribuyendo las jornadas previstas para diciembre mediante semanas de gestión y otros espacios académicos.

Esta decisión se suma a otras medidas adoptadas por el sector frente a los pronósticos climáticos para el norte del país. Semanas atrás, el Minedu también aprobó un calendario especial para los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) ubicados en esa zona. Asimismo, indicó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas en coordinación con los gobiernos regionales y locales para garantizar la continuidad del servicio educativo y proteger la infraestructura escolar.

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