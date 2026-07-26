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Joven desaparece en playa Cerro Azul tras rescatar a dos niños: familia denuncia falta de apoyo de la Policía y Salvataje

Su familia solicita a las autoridades que intensifiquen la búsqueda, argumentando que las labores actuales han sido limitadas para localizar al joven desaparecido en el mar.

Allegados piden la intervención de más personal especializado y el uso de equipos como drones y motos acuáticas para ampliar la búsqueda de Romero en la zona.
Allegados piden la intervención de más personal especializado y el uso de equipos como drones y motos acuáticas para ampliar la búsqueda de Romero en la zona. | Foto: Andina/difusión
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Johan Roger Romero Armero, de 32 años, permanece desaparecido desde la tarde del viernes 25 de julio tras ingresar al mar en la playa Los Delfines, en el distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete. De acuerdo con el testimonio de su familia, el hombre entró al agua para auxiliar a dos menores de edad que eran arrastrados por la corriente mientras jugaban cerca de unas peñas. Desde entonces, sus familiares solicitan que se intensifiquen las labores de búsqueda.

Los allegados de Romero también cuestionan la respuesta de las autoridades tras el incidente. Señalan que las acciones de búsqueda realizadas hasta el momento han sido limitadas y piden la intervención de más personal especializado y equipos que permitan ampliar el operativo en la zona donde ocurrió la desaparición.

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Familia relata cómo ocurrió la desaparición de Johan Romero en la playa Los Delfines

Según relató Julia Romero, hermana del desaparecido, la familia había acudido a la playa junto a varios menores de edad y se disponía a retirarse para almorzar. Mientras los niños jugaban con una pelota en la orilla, dos de ellos fueron arrastrados por la corriente hacia una zona cercana a las peñas.

De acuerdo con el testimonio de su familia, Johan Romero ingresó al mar al ver que dos menores de edad eran arrastrados por la corriente mientras jugaban cerca de unas peñas. Tras acercarlos hacia una zona próxima a las rocas, el hombre fue llevado mar adentro por la corriente y desapareció de la vista de sus familiares. Un vecino logró poner a salvo a los niños.

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Familia pide reforzar la búsqueda con equipos especializados

La familia indicó que, tras la emergencia, agentes policiales acudieron inicialmente al lugar para verificar la situación. Posteriormente, personal de Salvataje realizó un barrido en la zona; sin embargo, los familiares consideran que las labores desplegadas no han sido suficientes para localizar a Johan Romero.

Por ello, solicitaron que se refuerce el operativo con mayor personal y recursos especializados, como motos acuáticas y drones, para ampliar la búsqueda en el mar. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para mantener las labores hasta dar con el paradero del joven. Cualquier información que pueda contribuir con su ubicación puede ser comunicada a su hermana, Julia Romero, al número 941 053 411.

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