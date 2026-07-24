En el nuevo episodio de 'Al fondo hay sitio', Joel y Cayetana llegan en un helicóptero a Las Nuevas Lomas, generando gran emoción entre los Gonzales. Foto: captura/América TV

En el nuevo episodio de 'Al fondo hay sitio', Joel y Cayetana llegan en un helicóptero a Las Nuevas Lomas, generando gran emoción entre los Gonzales. Foto: captura/América TV

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¡Lo volvieron a hacer! 'Al fondo hay sitio' volvió a revivir a uno de sus personajes. Esta vez se trata de Joel Gonzales, quien supuestamente murió en la guerra, cuando fue en busca de Macarena (María Grazia Gamarra) y su hijo que viene en camino. La aparición del personaje de Erick Elera generó diversas reacciones en las redes sociales.

Como se recuerda, en los capítulos anteriores de 'Al fondo hay sitio' se vio cómo Joel vivió uno de los peores momentos de su vida cuando en pleno conflicto bélico fue blanco de un terrible ataque aéreo. El hijo de Charo no pudo defenderse y fue atacado por un misterioso dron enemigo en el estrecho de Ormuz.

Joel Gonzales vuelve a Las Nuevas Lomas

En el reciente capítulo de 'Al fondo hay sitio', Joel regresó a Las Nuevas Lomas junto a Cayetana (Alessandra Denegri) en un helicóptero. Minutos antes, Macarena se estaba despidiendo de los Gonzales y le dedicó unas emotivas palabras al padre de su hijo. "Te fuiste cuando te faltaba tanto por darle al mundo, pero tu simpatía, carisma y belleza me acompañarán hasta la eternidad", expresó con la voz entrecortada.

Mientras Macarena se despedía de Joel y de toda su familia, empezó a sonar el ruido de un helicóptero. Al inicio no sabían quiénes se acercaban, pero cuando vieron a la 'Leyenda', todos los Gonzales se emocionaron.

Sin embargo, Cayetana le habría lavado el cerebro a Joel y metió cizaña al dejar entrever que retomó su relación con Mike (Joaquín de Orbegoso). "Me cambiaste por otro en un dos por tres", dijo molesto el hijo de Charito.

La reaparición del personaje de Erick Elera en 'Al fondo hay sitio' en un helicóptero generó diversos comentarios en ‘X’. Algunos cuestionaron duramente a los guionistas de la serie de América Televisión, mientras otros indicaron que nunca creyeron en la muerte de Joel Gonzales.