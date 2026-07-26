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Roberto Sánchez anuncia la suspensión de Silvana Robles de Juntos por el Perú tras no mostrar su voto

Robles está suspendida en sus derechos de bancada y el partido ya inició una investigación sobre el tema. Si se confirma que vició su voto, se procederá a su expulsión.

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Roberto Sánchez anunció que Silvana Robles fue suspendida en sus derechos de bancada por no mostrar su voto en la segunda votación a la Mesa Directiva del Senado. A su vez, se inició una “investigación sumaria”, la cual de verificar que no respetó el acuerdo de la alianza de oposición (votar por la Lista 2), se procederá a su expulsión.

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“Nosotros condenamos, rechazamos, la deslealtad. Los acuerdos se cumplen en transparencia y deben ser firmemente desarrollados”, anunció a la prensa.

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Resaltó que la bancada “tuvo un acuerdo de manera conjunta de ser transparente en la emisión de su voto”, por ello “como derecho discrecional correspondía mostrar el voto”.

“Cuando se toma un acuerdo de cumplimiento por los diputados, por los senadores, se tiene que cumplir. Esa es la lección. Y quien transgrede, con el debido proceso, tiene que iniciarse una investigación por una conducta presunta que todo el Perú ha visto”, declaró.

Silvana Robles niega haber votado por la alianza Fuerza Popular-Renovación Popular

Por su parte, Silvana Robles aseguró olvidó mostrar su voto por un “simple descuido”. “Mi decisión fue clara. Quienes conocen mis convicciones saben que jamás habría votado para que el fujimorismo presida la Mesa Directiva del Senado”, escribió en su cuenta de X.

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