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Medallista bolivariano de bádminton es asesinado mientras celebraba con amigos en La Victoria

Brian Roque Caycho, de 24 años, fue atacado durante la madrugada de este domingo en la cuadra 11 de la avenida Luna Pizarro. El IPD lamentó la muerte del reconocido deportista y exalumno del CEDE.

El medallista bolivariano de bádminton, Brian Roque Caycho, de 24 años, fue asesinado a balazos en La Victoria en la madrugada del 26 de julio, mientras conversaba con amigos.
El medallista bolivariano de bádminton, Brian Roque Caycho, de 24 años, fue asesinado a balazos en La Victoria en la madrugada del 26 de julio, mientras conversaba con amigos. | composición LR
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El medallista bolivariano de bádminton Brian Roque Caycho, de 24 años, fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo 26 de julio en el distrito de La Victoria. El crimen ocurrió alrededor de las 4.45 a. m. en la cuadra 11 de la avenida Luna Pizarro, donde el joven se encontraba conversando con unos amigos.

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos llegaron hasta la zona y dispararon directamente contra el deportista. Testigos señalaron que los atacantes se desplazaban en una motocicleta y huyeron del lugar tras efectuar los disparos.

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¿Qué le ocurrió a Brian Roque?

Peritos de criminalística que acudieron a la escena hallaron ocho casquillos de bala. La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para ubicar a los responsables y determinar el móvil del asesinato.

Según algunos vecinos, Roque Caycho habría advertido la presencia de los sujetos y los habría increpado antes del ataque. Esta versión aún es materia de investigación y deberá ser corroborada por las autoridades a través de los testimonios y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

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IPD lamenta muerte de deportista

Tras conocerse el asesinato, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) expresó sus condolencias por la muerte del joven deportista. A través de un comunicado, la institución destacó que Brian Roque Caycho fue medallista bolivariano, exalumno del Centro de Entrenamiento de Desarrollo Deportivo (CEDE) del IPD y un reconocido representante del bádminton nacional.

El IPD señaló en su pronunciamiento, emitido el domingo 26 de julio, que se solidarizaba con su familia, amigos y toda la comunidad deportiva nacional en ese difícil momento.

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La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio, identificar a los autores y establecer las causas que motivaron el ataque.

La muerte de Brian Roque Caycho ha causado conmoción entre sus familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva. El crimen también vuelve a poner en evidencia la situación de inseguridad que afecta a distintos sectores de la capital.

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