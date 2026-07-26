Precio del dólar en Perú hoy, domingo 26 de julio de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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Precio del dólar hoy, domingo 26 de julio 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, domingo 26 de julio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,410 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este domingo 26 de julio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600