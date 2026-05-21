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Chofer de conocida ruta de colectivos fue asesinado en ataque armado en El Agustino: pasajero quedó gravemente herido

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona y autoridades no descartan que esté vinculado a un nuevo caso de extorsión.

La Policía investiga si el crimen estaría relacionado con un nuevo caso de extorsión contra colectiveros.
La Policía investiga si el crimen estaría relacionado con un nuevo caso de extorsión contra colectiveros.
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Un chofer de una conocida ruta de colectivos fue asesinado a balazos en el distrito de El Agustino. El ataque también dejó gravemente herido a un pasajero que viajaba como copiloto de la unidad.

La víctima fue identificada como Jorge Cárdenas (51) quien se desplazaba por el cruce de las avenidas Cajamarquilla y Las Lomas cuando fue interceptado por sujetos armados a bordo de una motocicleta.

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Chofer de colectivero fue atacado por sicarios en El Agustino

Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que los sicarios llegan hasta el lugar y esperan en una zona estratégica por donde circulaba el chofer de la línea conocida como “Los Amarillos”, que cubre el trayecto desde el Portón de Jicamarca hasta Puente Nuevo.

Según imágenes, uno de los atacantes permanecía con capucha y aguardó el paso de la unidad para acercarse y disparar a quemarropa, para luego huir con paradero desconocido.

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Testigos indicaron que el chofer habría recibido al menos siete impactos de bala durante el ataque armado.

Pasajero quedó grave tras ataque armado

Tras el atentado, Cárdenas fue auxiliado por transeúntes y trasladado junto al pasajero herido al hospital Hipólito Unanue. Sin embargo, horas después se confirmó el fallecimiento del conductor debido a la gravedad de sus heridas.

En tanto, el copiloto permanece internado en estado grave. Según Latina, familiares informaron que presenta un impacto de bala en el tórax y otro en el rostro.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), el crimen estaría relacionado con un presunto caso de extorsión que afecta al sistema de transporte público.

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