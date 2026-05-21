La Policía investiga si el crimen estaría relacionado con un nuevo caso de extorsión contra colectiveros.

La Policía investiga si el crimen estaría relacionado con un nuevo caso de extorsión contra colectiveros.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un chofer de una conocida ruta de colectivos fue asesinado a balazos en el distrito de El Agustino. El ataque también dejó gravemente herido a un pasajero que viajaba como copiloto de la unidad.

La víctima fue identificada como Jorge Cárdenas (51) quien se desplazaba por el cruce de las avenidas Cajamarquilla y Las Lomas cuando fue interceptado por sujetos armados a bordo de una motocicleta.

TE RECOMENDAMOS KEIKO ARMA SU DEFENSA CON 100 MIL PERSONEROS Y LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA DE LA FISCALÍA | ARDE TROYA

PUEDES VER: Cae peligrosa facción del Tren de Aragua que secuestraba y extorsionaba a sus víctimas en Lima y Huarmey

Chofer de colectivero fue atacado por sicarios en El Agustino

Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que los sicarios llegan hasta el lugar y esperan en una zona estratégica por donde circulaba el chofer de la línea conocida como “Los Amarillos”, que cubre el trayecto desde el Portón de Jicamarca hasta Puente Nuevo.

Según imágenes, uno de los atacantes permanecía con capucha y aguardó el paso de la unidad para acercarse y disparar a quemarropa, para luego huir con paradero desconocido.

Testigos indicaron que el chofer habría recibido al menos siete impactos de bala durante el ataque armado.

Pasajero quedó grave tras ataque armado

Tras el atentado, Cárdenas fue auxiliado por transeúntes y trasladado junto al pasajero herido al hospital Hipólito Unanue. Sin embargo, horas después se confirmó el fallecimiento del conductor debido a la gravedad de sus heridas.

En tanto, el copiloto permanece internado en estado grave. Según Latina, familiares informaron que presenta un impacto de bala en el tórax y otro en el rostro.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), el crimen estaría relacionado con un presunto caso de extorsión que afecta al sistema de transporte público.