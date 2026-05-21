Ministerio Público detuvo a 687 extorsionadores, 453 homicidas, 100 secuestradores y 32 sicarios

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Durante el primer trimestre de 2026, los operativos de seguridad a nivel nacional dejaron 78.301 detenidos. Las cifras oficiales del Ministerio Público revelan un fuerte incremento en los arrestos, las detenciones en flagrancia y los megaoperativos que impactaron directamente en diversos delitos.

Los operativos de prevención ciudadana y de investigación derivaron en la detención en flagrancia de 64.754 personas, mientras que 13.296 estaban requisitoriadas y otras 251 tenían orden de detención preliminar.

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A nivel nacional, las fuerzas del orden sumaron miles de aprehensiones en controles de rutina.

En el distrito fiscal de Lambayeque, el Ministerio Público registró 7.447 detenciones; en Junín, 5.974; en Lima Centro, 5.622; en Arequipa, 5.268; y en La Libertad, 5.174.

Los delitos con mayor incidencia fueron: conducción en estado de ebriedad o drogadicción, 18.358; agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, 13.820; omisión de prestación de alimentos, 5.431; lesiones culposas, 5.011; hurto agravado, 3.714; y promoción o favorecimiento del tráfico ilícito de drogas, 3.387 detenidos.

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Sin embargo, los delitos contra la seguridad ciudadana son los que más preocupan y tienen en jaque a la Policía y a la ciudadanía. En el primer trimestre del año fueron detenidos por extorsión 687 delincuentes; mientras que por homicidio se capturó a 453 personas. Asimismo, por banda criminal cayeron 141; por secuestro, 100; por organización criminal, 90; y por sicariato, 32 personas, que ya han sido puestas a disposición de la justicia.

La evolución de los detenidos por extorsión fue la siguiente: en enero hubo 221 detenidos; en febrero, 225; y en marzo, 241.

Del total de detenidos, 69.958 son hombres y 8.343 son mujeres. Asimismo, 21.222 tenían entre 18 y 27 años; 25.039 fluctuaban entre 28 y 37 años; 17.519 tenían entre 38 y 47 años; 8.678 oscilaban entre 48 y 57 años; 3.293 tenían entre 58 y 67 años; 798 fluctuaban entre 68 y 78 años; y 133 tenían 78 años a más.