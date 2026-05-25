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¡Conmoción en la cumbia peruana! Acribillan a integrante de la agrupación Hermanos Chapoñay, cerca a su casa en Piura

La orquesta de cumbia confirmó su fallecimiento en redes sociales, destacó su dedicación y compromiso, y expresó el gran vacío que su muerte deja en el entorno artístico.

La cumbia peruana llora la pérdida de Sergio Joel Ojeda Córdova, jefe del staff técnico de Hermanos Chapoñay Orquesta, asesinado el 24 de mayo en Piura.
La cumbia peruana llora la pérdida de Sergio Joel Ojeda Córdova, jefe del staff técnico de Hermanos Chapoñay Orquesta, asesinado el 24 de mayo en Piura. | Foto: difusión.
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La cumbia peruana está de luto. Una vez más, el sicariato en nuestro país vuelve a atacar al medio artístico. Esta vez, la víctima mortal fue Sergio Joel Ojeda Córdova, jefe del staff técnico de la agrupación Hermanos Chapoñay Orquesta, quien fue asesinado la noche del domingo 24 de mayo en Piura. El grupo confirmó la noticia en redes sociales.

"Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro jefe del staff técnico Sergio Joel Ojeda Córdova. Te recordaremos siempre por tu entrega, dedicación y compromiso con nuestra familia musical. Tu partida deja un gran vacío en nuestro corazón, pero tu legado perdurará en cada nota y en cada escenario. Descansa en paz, amigo y hermano", señala el comunicado de Hermanos Chapoñay Orquesta.

El suceso se produjo cuando Ojeda, conocido como 'Chacal', fue atacado a balazos por dos sicarios mientras iba a una bodega, dejando una profunda tristeza en su familia musical.

El suceso se produjo cuando Ojeda, conocido como 'Chacal', fue atacado a balazos por dos sicarios mientras iba a una bodega, dejando una profunda tristeza en su familia musical.

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Hermanos Chapoñay lamenta la partida de su trabajador

Dos presuntos sicarios le arrebataron la vida a balazos a Sergio Ojeda Córdova, conocido por sus amigos como 'Chacal', en la región Piura. El hecho ocurrió cuando la víctima acudió a comprar a una bodega, cerca de su casa, ubicada en el pasaje 'M' de la UPIS Pueblo Libre.

Según informó RPP, testigos confirmaron que los atacantes, que iban a bordo de una motocicleta, interceptaron a Sergio Ojeda, de 33 años, y dispararon varias veces. Los asesinos huyeron rápidamente del lugar. Vecinos del sector señalaron que escucharon múltiples detonaciones antes de encontrar al joven tendido sobre el pavimento, gravemente herido. Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú no ha dado con el paradero de los sicarios.

Sergio Joel Ojeda Córdova, jefe del staff técnico de Hermanos Chapoñay Orquesta, fue asesinado el 24 de mayo en Piura.

Sergio Joel Ojeda Córdova, jefe del staff técnico de Hermanos Chapoñay Orquesta, fue asesinado el 24 de mayo en Piura.

Mientras la familia de Ojeda Córdova sufre por su partida, sus compañeros de trabajo no dudaron en expresar su dolor en redes sociales. "Hoy nos duele despedirte. Fuiste un hombre trabajador, luchador y dedicado por completo a tu familia. Tu vida fue arrebatada injustamente por culpa de la delincuencia y la poca eficacia de las autoridades", manifestó la agrupación musical en sus redes sociales.

"Mi más sentido pésame a la familia Córdova por tan irreparable pérdida", "Expreso mis sinceras condolencias a toda la familia, que encuentren consuelo en los recuerdos" y "Expreso mis más sinceras condolencias a toda la familia por esta dolorosa e irreparable pérdida. No existen palabras suficientes ante un hecho tan triste. Deseo de corazón que encuentren fortaleza y unión para afrontar este difícil momento. Que la memoria de nuestro querido amigo permanezca siempre en nuestros corazones" fueron algunos comentarios de seguidores de la agrupación.

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