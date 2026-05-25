Tres mototaxistas asesinados en menos de 24 horas en SJL y Ventanilla: ola criminal desata protestas

Tres mototaxistas fueron asesinados en Lima en menos de 24 horas, en los distritos de Ventanilla y San Juan de Lurigancho, marcando un alarmante aumento de la violencia relacionada con el transporte informal. | composición LR

Tres mototaxistas fueron asesinados en Lima en menos de 24 horas, en los distritos de Ventanilla y San Juan de Lurigancho, marcando un alarmante aumento de la violencia relacionada con el transporte informal. | composición LR

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Tres mototaxistas fueron asesinados en menos de 24 horas en los distritos de Ventanilla y San Juan de Lurigancho (SJL), en medio del avance de las extorsiones y el cobro de cupos que golpea al transporte informal en Lima.

Dos de los crímenes ocurrieron en la zona de Pachacútec y otro en Huáscar, donde conductores realizaron un plantón para exigir mayor seguridad.

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Ola de crímenes en menos de un día

Uno de los ataques más recientes ocurrió la tarde del domingo en Ventanilla. Jeyson Martínez, de 30 años, fue asesinado a balazos por un sujeto que se hizo pasar por pasajero. El mototaxista, que también estudiaba enfermería técnica, recibió cuatro disparos cuando dejaba a un usuario cerca de un colegio de la zona.

Tras el crimen, los sicarios dejaron una carta extorsiva dirigida a las empresas de mototaxis, combis, buses y negocios de Pachacútec. En el mensaje, los delincuentes se identificaron como integrantes de la banda criminal Los Nietas y advirtieron: “Alínense o de lo contrario seguiremos derramando sangre”.

Horas antes, otro mototaxista identificado como Issac Fernández, de la empresa Pesqueros, también fue asesinado en Ventanilla. Según información preliminar, el crimen estaría relacionado con el cobro de cupos que las organizaciones criminales imponen a transportistas y comerciantes del sector.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, las bandas criminales estarían cobrando hasta S/5 por vuelta a las unidades de mototaxi. Incluso, vecinos denunciaron que las tarifas de transporte aumentaron debido a las extorsiones y al temor generado por los constantes ataques armados.

Realizan plantón por muertes

Mientras tanto, en San Juan de Lurigancho, decenas de mototaxistas realizaron un plantón luego del asesinato de un conductor de 28 años en Huáscar la tarde de este domingo. El fallecido dejó un menor en la orfandad tras ser acribillado.

Los trabajadores denunciaron que actualmente una sola empresa puede ser extorsionada por dos o hasta tres bandas criminales, que exigen pagos diarios de hasta S/10 por vehículo.

Mario Arce, presidente de la Confederación de Mototaxistas del Perú, cuestionó la falta de resultados frente al avance del crimen organizado. “Todos los días mueren compañeros a balazos. Ayer fue en SJL, Ventanilla y Breña”, declaró durante la protesta.

El dirigente anunció, además, que preparan una movilización junto a asociaciones de mototaxistas de diversas zonas de Lima para exigir acciones inmediatas al Ejecutivo y mayores medidas de seguridad ante la ola de asesinatos y extorsiones.

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