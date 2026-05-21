Rodrigo Paz enfrenta bloqueos en rutas clave de Bolivia, lo que agrava la escasez de alimentos, combustibles y medicamentos. | AFP

Rodrigo Paz enfrenta bloqueos en rutas clave de Bolivia, lo que agrava la escasez de alimentos, combustibles y medicamentos. | AFP

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció una reorganización de su gabinete de ministros con el fin de incorporar a representantes de sectores sociales, en un intento por desactivar las protestas que exigen su renuncia a apenas seis meses de haber asumido el poder. En su primera aparición pública ante la prensa en casi una semana, el mandatario también adelantó la creación de un consejo económico y social para debatir el rumbo del país. "Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha", afirmó desde el Palacio de Gobierno en La Paz, sin precisar las fechas de los cambios.

Paz enfrenta bloqueos en las principales rutas de acceso a la capital desde hace más de tres semanas, con campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros entre los principales actores. En este sentido, aclaró que no está dispuesto a negociar "con vándalos", mientras que para "aquellos que respetan la democracia, siempre las puertas estarán abiertas".

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Campesinos protestan con banderas de Wiphala exigiendo la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz e

Bloqueos y escasez agravan el malestar social en Bolivia

Con 44 puntos de bloqueo activos en toda la nación, según la administración estatal de carreteras, la escasez de alimentos, combustibles y medicamentos se agudiza en La Paz. Los mercados registran precios en alza y la ciudadanía siente el impacto en su vida cotidiana. "Estamos muy preocupados y haciendo las compras que se pueden, todo ha subido", dijo a la AFP Fernando Carvajal, empleado bancario de 67 años. En tanto, Julio Pérez, exchofer de 82 años, indicó que los bloqueos afectan a todos, pero "menos a los ricos". "Nosotros ya no comemos carne", añadió.

Con el objetivo de paliar el desabastecimiento, el gobierno mantiene un puente aéreo desde Santa Cruz y Cochabamba para llevar carnes y vegetales a la ciudad altiplánica, y anunció un próximo corredor humanitario en las vías bloqueadas. Ese operativo implicaría el despliegue de fuerzas del orden para permitir el paso de cargamentos esenciales. Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980, con una inflación interanual del 14% en abril y reservas de dólares agotadas tras años de subsidios que Paz eliminó al asumir en diciembre.

La gente hace fila para comprar carne de pollo en un mercado que sufría escasez debido a los conflictos y los bloqueos de carreteras

La COB convoca nuevas marchas

La Central Obrera Boliviana notificó una movilización para el jueves 21 de mayo bajo el lema "unidad y lucha", con concentración en la avenida Naciones Unidas de El Alto. "La participación es obligatoria, puntual e impostergable", señaló la convocatoria del sindicato más influyente del país. El Ejecutivo acusa al expresidente Evo Morales, prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor, de orquestar las protestas desde su feudo en el Chapare.

Por su parte, cerca de 200 manifestantes cerraron temporalmente el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, aunque el flujo de pasajeros no se interrumpió. "Este gobierno tiene que irse. Si no quiere que corra sangre, a las buenas que se vaya", aseveró Romer Cahuaza, transportista presente en la protesta.

Policía despeja carretera Cochabamba con gases y arrestos

Efectivos policiales recuperaron el control de la ruta que conecta Cochabamba con el occidente de la nación, en un operativo que comenzó en la madrugada y llegó hasta el kilómetro 35 hacia Parotani. Los uniformados retiraron piedras, ramas, llantas quemadas y escombros dejados por los movilizados, incluidas rocas desprendidas de un cerro que habría sido dinamitado con el fin de obstaculizar el tránsito. Se establecieron puntos de vigilancia en sectores estratégicos, como el kilómetro 32 y el puente Parotani. Varios manifestantes subieron a los cerros para evitar ser detenidos, aunque la Policía realizó arrestos y empleó agentes químicos, con lo que logró recuperar la vía.

La situación en esa ruta había vuelto a tensarse la noche del miércoles, cuando los bloqueadores reinstalaron puntos de corte en el sector de Duchas Termales, kilómetro 30, hasta el puente Jarkamayu. Transportistas y pasajeros reportaron largas filas de vehículos varados antes del operativo.

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Marco Rubio respalda a Paz y advierte contra quienes busquen derrocarlo

En el plano internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, salió en defensa del gobierno boliviano. "No permitiremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio", escribió en su cuenta de X. El respaldo de Washington llega luego de que Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, tras considerar que el presidente Gustavo Petro incurrió en "injerencia directa" al calificar las protestas como una "insurrección popular". En reciprocidad, Bogotá notificó la salida del embajador boliviano Ariel Percy Molina Pimentel.

La Comunidad Andina también se pronunció y exhortó a todos los actores a resolver sus diferencias "dentro del marco constitucional y democrático", y pidió un diálogo "constructivo, amplio y pacífico". Por su parte, el Comité Pro Santa Cruz convocó una marcha en defensa de la democracia en la Plaza del Estudiante. "Hay grupos que no creen en la democracia ni en la sucesión constitucional. Lo que buscan es tomar el poder de manera irregular", advirtió su vicepresidente Agustín Zambrana.