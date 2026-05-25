Bloqueos y protestas de agricultores de arroz en diversas regiones del país | Foto: Emmanuel Moreno/LR

Bloqueos y protestas de agricultores de arroz en diversas regiones del país | Foto: Emmanuel Moreno/LR

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Conforme se anunció en días previos, este lunes 25 de mayo, miles de agricultores dedicados principalmente al cultivo de arroz en varias zonas del territorio peruano se sumaron al paro nacional indefinido para exigir al Ejecutivo que declare en emergencia este sector cuanto antes y atienda su pliego de reclamos.

La jornada de lucha se convocó ante las pérdidas económicas que afrontan miles de productores por la caída del precio de este cereal debido al ingreso masivo de importaciones, el incremento de los insumos agrícolas y el costo de la mano de obra. Asimismo, por el grave riesgo que corren los cultivos ante un inminente fenómeno El Niño, debido a la falta de infraestructura hídrica adecuada y de obras de prevención.

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Productores de arroz levantan su voz para exigir que se declare en emergencia la agricultura

Bloqueos en Piura

En Piura, desde las primeras horas, los agricultores bloquearon los accesos a Sechura, San Pablo, km 51, Sullana (puente Las Monjas), cruce La Legua y El Trébol. En estos dos últimos puntos se concentró el mayor número de manifestantes.

La medida de fuerza busca exigir al Ejecutivo acciones inmediatas ante la caída del precio del arroz. En esa línea, los productores señalaron que vienen vendiendo el saco a S/50, cuando en condiciones normales se comercializaba hasta en S/80.

"Las ganancias por hectárea rondan los 7.000 y pueden reducirse hasta los 5.000 soles, que es lo que solemos invertir para producir, sin tener en cuenta los gastos por mano de obra. Ahora tenemos que pagar préstamos, allí se va toda la ganancia, el campesino queda sin nada", expuso el dirigente Milton Olivares, quien bloqueó el bypass ubicado en el óvalo La Legua, el cual conecta con la Panamericana Norte.

Esta situación obligó a que empresas de buses suspendan sus viajes, principalmente en las rutas que conectan la ciudad de Piura con las localidades de Máncora, Sullana y Talara, además de Chiclayo. Decenas de pasajeros quedaron varados en los terminales terrestres ante la decisión.

Bloqueos y protestas de agricultores de arroz en diversas regiones del país

'Marcha de sacrificio' en Lambayeque

En Chiclayo, capital de la región Lambayeque, 4,000 productores de arroz de diferentes distritos de las tres provincias realizaron una importante movilización denominada 'Marcha de sacrificio' para hacer escuchar sus exigencias. El punto de concentración fue el óvalo Señor de Sipán, en la carretera Panamericana Norte.

Desde allí caminaron varios kilómetros con pancartas y banderolas hasta el frontis del Gobierno Regional, donde realizaron un plantón pacífico y recorrieron calles y avenidas principales de esta parte de la ciudad. En todo momento estuvieron acompañados por un contingente de policías de la Unidad de Servicios Especiales (USE), la Comisaría del Norte, la Unidad de Tránsito y personal de Serenazgo.

Agricultores de arroz en Perú se suman a paro nacional por crisis en el sector

Quema de llantas en Tumbes

Medios de comunicación de la región Tumbes reportaron que productores de arroz, limón y plátano bloquearon la carretera Panamericana Norte a la altura del distrito de Corrales. En este punto, los agricultores quemaron llantas para exigir atención urgente ante la grave crisis que golpea a su sector.

La medida de lucha paralizó el tránsito por aproximadamente 45 minutos y afectó el transporte de pasajeros y de carga. Luego de ello, la vía fue liberada con apoyo de la Policía Nacional.

Piquetes en la carretera FBT

Por otra parte, en la región San Martín, desde la medianoche se inició el paro de arroceros, lo que generó bloqueos en importantes tramos de la carretera Fernando Belaunde Terry, en el Alto Mayo. Esta vía es importante porque conecta a la selva nororiental con la costa peruana.

Según los reportes, se instalaron dos piquetes con interrupción total del tránsito vehicular: uno a la altura del centro poblado San Juan, en el tramo Soritor-Nueva Cajamarca, y otro en el puente Tonchima, en la provincia de Rioja.

En Arequipa arrojaron su producto a la pista

Por su parte, al sur del país, en la región Arequipa, desde las primeras horas de este lunes, asociaciones de productores arroceros se concentraron para sumarse al paro nacional y bloquear con costales de arroz la vía del puente Pucchún.

Fue alrededor de las 10.00 a. m. que los gremios llegaron a la plaza principal de Camaná. Con el lema “Sin agricultores no hay comida”, acordaron tomar el puente Pucchún y así lo hicieron con decenas de sacos del cereal. Luego, los manifestantes arrojaron su arroz a la pista como muestra de hartazgo ante la indiferencia.

"Estamos en las calles porque el estado abrió las puertas para que entre el arroz importado o extranjero y nos malogró nuestras ventas", expresó una agricultora del valle de Majes.

La protesta también dejó muestras de malestar contra autoridades locales. Los productores cuestionaron la ausencia y la falta de respaldo del alcalde de Camaná, Jaime Mamani, y del presidente de la Junta de Usuarios de Camaná, Darío Becerra.