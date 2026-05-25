Bus se despista en La Libertad y deja 17 heridos cuando cubría ruta hacia Alto Chicama

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Al menos 17 pasajeros resultaron heridos luego de que un bus de la empresa de transportes Álvarez se despistara y volcara a un costado de la vía que conecta con la provincia de Gran Chimú, en el sector La Botella, distrito de Chicama, región La Libertad. La unidad cubría la ruta hacia Alto Chicama y trasladaba usuarios hacia localidades como Marmot, Cerro Blanco y Huaranchal.

El conductor perdió el control del vehículo por causas aún en investigación, lo que provocó el accidente en plena carretera. Equipos de emergencia acudieron de inmediato y trasladaron a los heridos a centros de salud de Ascope y Trujillo, donde reciben atención médica.

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El bus quedó recostado a un lado de la vía tras el fuerte impacto, lo que generó la interrupción parcial del tránsito en la zona mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de la unidad siniestrada.

Trasladan heridos a hospitales de la región

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad coordinó el envío de ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencias de Paiján y Chocope. El personal de salud realizó el triaje en la zona del accidente antes del traslado de los pacientes.

El Hospital Casa Grande del Seguro Social y el Hospital Regional Docente de Trujillo atendieron a los lesionados según la gravedad de sus contusiones. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del despiste y la volcadura.