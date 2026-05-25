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Se aproxima la estación del año que suele tener los días más cortos: ¿cuál es y por qué ocurre?

Las condiciones meteorológicas en Lima serán húmedas con garúas, mientras que en la sierra, días soleados contrastarán con noches frías y heladas.

A pesar de las temperaturas frías típicas, el Senamhi advierte que el invierno 2026 será más cálido de lo habitual
A pesar de las temperaturas frías típicas, el Senamhi advierte que el invierno 2026 será más cálido de lo habitual | Foto: Dall-E/Composición LR
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El invierno astronómico en el hemisferio sur comenzará oficialmente el próximo 20 de junio de 2026 a las 9:42 p.m., según la información difundida por la plataforma del Estado peruano. Con este cambio de estación, el Perú vivirá el día con menor cantidad de horas de luz solar del año, fenómeno conocido como solsticio de invierno.

Aunque esta estación suele estar asociada a bajas temperaturas y cielos grises, este 2026 tendrá características distintas debido al desarrollo del Fenómeno El Niño Costero. De acuerdo con reportes del Senamhi, varias regiones del país experimentarían temperaturas más cálidas de lo habitual durante el invierno, especialmente en la costa peruana.

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¿Por qué el invierno tiene los días más cortos del año?

El inicio del invierno ocurre por el llamado solsticio, evento astronómico que se produce cuando uno de los hemisferios de la Tierra recibe menor exposición solar debido a la inclinación del planeta respecto al Sol. En el caso del hemisferio sur, esto genera jornadas con menos horas de luz y noches más largas.

Tras el 20 de junio, los días comenzarán a extenderse gradualmente hasta llegar al equinoccio de primavera en septiembre. Aunque el cambio diario es casi imperceptible, el aumento de minutos de luz solar se acumula progresivamente durante las siguientes semanas.

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Senamhi advierte que el invierno 2026 sería más cálido de lo normal

Pese al inicio de la estación fría, el Senamhi prevé que el invierno no se sentirá con la misma intensidad en varias regiones del país. El calentamiento anómalo del mar, asociado al Fenómeno El Niño Costero, provocaría temperaturas de hasta dos grados por encima de los valores habituales en sectores de la costa.

En Lima Metropolitana, por ejemplo, persistirán condiciones húmedas y presencia de garúas, aunque algunos distritos de Lima Este podrían registrar descensos nocturnos cercanos a 14 grados. En contraste, la sierra peruana tendrá días despejados y soleados, pero con fuertes heladas durante las madrugadas debido a la ausencia de nubosidad.

Además, especialistas advierten que el calentamiento del Pacífico Central podría retrasar o debilitar la siguiente temporada de lluvias en regiones altoandinas como Cusco, Puno y Arequipa, donde normalmente las precipitaciones aumentan durante la primavera.

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