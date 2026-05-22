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Sociedad

Altas temperaturas seguirán en la costa y sierra hasta el 26 de mayo: estas son las regiones afectadas, según Senamhi

Al menos 13 departamentos cercanos al litoral peruano tendrán registros elevados en los próximos días debido a la escasa nubosidad hacia el mediodía, señaló el organismo.

Clima en Perú
Clima en Perú | Composición LR / Andina
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, continuará en la costa y sierra del país desde el domingo 24 hasta el martes 26 de mayo. Este panorama se verá favorecido por la escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que generará el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

La nueva alerta de la entidad se suma a una anterior en la que anunció que los registros elevados se mantendrían hasta el 23 de mayo y podrían llegar a los 36 °C en determinadas zonas. La recomendación principal frente a este fenómeno es mantenerse al tanto de la situación y cumplir con los consejos e instrucciones que ofrezcan las autoridades.

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Temperaturas y regiones afectadas

Para el periodo indicado, el organismo prevé temperaturas máximas entre 28 °C y 36 °C en la costa norte y valores entre 25 °C y 31 °C en la costa centro. Además, pronostica registros entre 20 °C y 31 °C en la sierra norte y centro, e índices máximos entre 16 °C y 30 °C en la sierra sur del país.

Los departamentos de posible afectación con un nivel de peligro naranja son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Tumbes, Moquegua y Tacna.

La influencia de El Niño Costero

La persistencia de altas temperaturas en la costa peruana fue advertida por el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño en el Perú (ENFEN), debido a que se mantiene la alerta por el Niño Costero.

“Entre mayo y junio, se tiene pronosticado el arribo de ondas Kelvin cálidas. Estas van a contribuir a traer el calor hacia la zona costera, lo que mantendría o elevaría un poco las temperaturas”, afirmó Luis Vásquez Espinoza, vocero del ENFEN a La República el 18 de mayo. El especialista también detalló que se podrían registrar lluvias focalizadas, pero dijo que estas no representarán un riesgo mayor.

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