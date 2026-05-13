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Sociedad

Casi 1 millón de personas en riesgo por bajas temperaturas: estas serían las regiones afectadas

Los valores descenderán a niveles por debajo de cero en determinadas zonas de la sierra del país. Conoce las estimaciones previstas para los próximos días y toma tus precauciones.

Descenso de temperaturas en la sierra
Descenso de temperaturas en la sierra | Foto: Andina / Difusión
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El descenso de la temperatura nocturna previsto en la zona andina del país pone en riesgo alto a cerca de un millón de personas, mientras que más de 700 mil afrontan un riesgo muy alto. Así lo alertó el Centro Nacional de Estimación, Previsión y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), entidad adscrita al Ministerio de Defensa.

Según el informe elaborado por el organismo, este escenario se registrará desde la noche del miércoles 13 hasta el jueves 14 de mayo, periodo en el que los valores se reducirán con intensidad de fuerte a moderada y alcanzarán, en algunos sectores, niveles por debajo de cero.

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Clasificación de regiones según el nivel de peligro

La condición de riesgo alto alcanza a 177 distritos del país. De estos, 47 son de Áncash, 27 de Arequipa y 20 de Lima, mientras que con 12 distritos en esa situación figuran en la lista Cajamarca, Huancavelica y La Libertad. La suma total de personas en riesgo por esta condición es de 996.896.

En tanto, el nivel de riesgo muy alto compromete a 769.191 ciudadanos de 103 distritos del territorio nacional. Entre ellos, 30 son de Áncash, 27 de Lima, 15 de Arequipa, 10 de Huancavelica y Cajamarca.

Pronósticos para el 13 de mayo

Para el miércoles, se prevén temperaturas nocturnas de -10 °C en áreas de la sierra sur ubicadas por encima de los 4.000 m. s. n. m. En la sierra centro, los valores oscilarán entre 0 y -8 °C en lugares superiores a los 3.200 m. s. n. m., mientras que en localidades de la sierra norte variarán entre 6 y 12 °C en puntos situados arriba de los 2.500 m. s. n. m.

La afectación alcanzaría zonas de los departamentos de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima y Pasco.

Estimaciones para el 14 de mayo

Respecto al jueves, en áreas de la sierra sur por encima de los 4.000 m. s. n. m, las temperaturas serían de entre 0 y -12°C. En la sierra centro, los valores oscilarían entre 0 y -8 °C en puntos más arriba de los 3.200 m. s. n. m., mientras que en la sierra norte, llegarían a 1 y 9 °C en localidades superiores a los 2.500 m. s. n. m.

El pronóstico para este día abarca los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

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