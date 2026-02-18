Senamhi pronostica otoño e inviernos cálidos por Fenómeno El Niño Costero en Lima

Senamhi prevé temperaturas cálidas durante invierno y otoño debido a Fenómeno de Niño Costero. | La República | Marco Cotrina

Senamhi prevé temperaturas cálidas durante invierno y otoño debido a Fenómeno de Niño Costero. | La República | Marco Cotrina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la presencia de un evento de Fenómeno El Niño Costero generaría condiciones térmicas por encima de lo normal en la franja litoral en Lima durante los próximos meses. Según el último comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), el país se encuentra en estado de alerta ante el desarrollo de este evento oceánico.

El ingeniero Yury Escajadillo, subdirector de Predicción Climática del Senamhi, señaló a La República que el calentamiento del mar frente a la costa peruana se extendería aproximadamente desde marzo hasta noviembre. “Eso implica que vamos a tener de hecho un Niño Costero próximamente. La temperatura del mar en la franja costera presentará condiciones cálidas y, por ende, las temperaturas del aire que sentimos también mostrarán anomalías térmicas”, explicó.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Pronósticos estacionales muestran valores normales a cálidos

En ese contexto, indicó que los pronósticos estacionales para los siguientes tres meses muestran valores normales a cálidos en el litoral, lo que podría prolongarse hacia el otoño e incluso derivar en un invierno más templado de lo habitual. “De mantenerse este evento en el litoral costero, podríamos tener un otoño cálido e incluso un invierno cálido, aunque aún debemos observar cómo evoluciona”, precisó.

Respecto a la intensidad del fenómeno, Escajadillo sostuvo que, por ahora, se proyecta mayoritariamente como un evento débil, con la posibilidad de alcanzar un pico moderado alrededor de julio. Sin embargo, remarcó que el impacto será transversal y podría influir en distintos sectores productivos, así como en la salud pública y la agricultura, los cuales ya evalúan posibles escenarios de riesgo.

El especialista recomendó a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales. “Cuando hay un Niño aparecen muchas opiniones personales, pero la ciudadanía debe estar atenta solo a la información especializada e institucional del país”, enfatizó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.