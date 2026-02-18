HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo
Mira EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     Mira EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     Mira EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     
EN VIVO

Se fue José Jerí: ¿Hoy tendremos nuevo presidente? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Senamhi pronostica otoño e inviernos cálidos por Fenómeno El Niño Costero en Lima

El ingeniero Yury Escajadillo, del Senamhi, indicó que estas condiciones térmicas anormales podrían afectar la salud pública y la agricultura, exigiendo atención en distintos sectores productivos.

Senamhi prevé temperaturas cálidas durante invierno y otoño debido a Fenómeno de Niño Costero.
Senamhi prevé temperaturas cálidas durante invierno y otoño debido a Fenómeno de Niño Costero. | La República | Marco Cotrina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la presencia de un evento de Fenómeno El Niño Costero generaría condiciones térmicas por encima de lo normal en la franja litoral en Lima durante los próximos meses. Según el último comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), el país se encuentra en estado de alerta ante el desarrollo de este evento oceánico.

El ingeniero Yury Escajadillo, subdirector de Predicción Climática del Senamhi, señaló a La República que el calentamiento del mar frente a la costa peruana se extendería aproximadamente desde marzo hasta noviembre. “Eso implica que vamos a tener de hecho un Niño Costero próximamente. La temperatura del mar en la franja costera presentará condiciones cálidas y, por ende, las temperaturas del aire que sentimos también mostrarán anomalías térmicas”, explicó.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: ¿Habrá lluvias más fuertes en 2026? Alerta por posible NIÑO COSTERO en 3 regiones, según el Senamhi

lr.pe

Pronósticos estacionales muestran valores normales a cálidos

En ese contexto, indicó que los pronósticos estacionales para los siguientes tres meses muestran valores normales a cálidos en el litoral, lo que podría prolongarse hacia el otoño e incluso derivar en un invierno más templado de lo habitual. “De mantenerse este evento en el litoral costero, podríamos tener un otoño cálido e incluso un invierno cálido, aunque aún debemos observar cómo evoluciona”, precisó.

Respecto a la intensidad del fenómeno, Escajadillo sostuvo que, por ahora, se proyecta mayoritariamente como un evento débil, con la posibilidad de alcanzar un pico moderado alrededor de julio. Sin embargo, remarcó que el impacto será transversal y podría influir en distintos sectores productivos, así como en la salud pública y la agricultura, los cuales ya evalúan posibles escenarios de riesgo.

PUEDES VER: Senamhi alerta lluvias de fuerte intensidad en 24 regiones del Perú: habrá tormentas y posible granizo en algunas zonas

lr.pe

El especialista recomendó a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales. “Cuando hay un Niño aparecen muchas opiniones personales, pero la ciudadanía debe estar atenta solo a la información especializada e institucional del país”, enfatizó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Habrá lluvias más fuertes en 2026? Alerta por posible NIÑO COSTERO en 3 regiones, según el Senamhi

¿Habrá lluvias más fuertes en 2026? Alerta por posible NIÑO COSTERO en 3 regiones, según el Senamhi

LEER MÁS
Declaran en alerta roja a 9 provincias de Puno ante riesgo de desbordes por intensas lluvias

Declaran en alerta roja a 9 provincias de Puno ante riesgo de desbordes por intensas lluvias

LEER MÁS
Alertan lluvias intensas en la costa norte del país en los próximos días: ¿qué regiones serán las más afectadas?

Alertan lluvias intensas en la costa norte del país en los próximos días: ¿qué regiones serán las más afectadas?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

LEER MÁS
Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Perú? Revisa el calendario OFICIAL del Minedu para el regreso a clases

Maju Mantilla sorprende al confesar que todavía "hay amor" entre Gustavo Salcedo y ella: "Él es una persona muy importante"

Sociedad

Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Perú? Revisa el calendario OFICIAL del Minedu para el regreso a clases

Usuarios captan halo solar en el cielo de Lima y Callao: ¿cómo se forma este fenómeno atmosférico?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí deja Palacio de Gobierno: lo que le espera tras ser censurado por el Congreso

Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025