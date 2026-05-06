HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

Roberto Sánchez y José Domingo Pérez más juntos que nunca | Arde Troya

Política

Senadores nacionales y regionales electos: así van resultados ONPE Elecciones 2026

Las proyecciones del nuevo Congreso indican que Fuerza Popular tendría 22 senadores, seguido por Juntos por el Perú con 14 y Renovación Popular con 8 escaños, consolidándose como las principales fuerzas políticas en la Cámara Alta.

Partidos que formarán parte del próximo Senado.
Partidos que formarán parte del próximo Senado. | Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El 28 de julio de este año, el próximo Congreso dejará el sistema unicameral para pasar a conformarse por una Cámara de Diputados y el Senado. En el caso de los senadores, serán 60 y se dividirán entre Senado nacional y Senado múltiple por regiones. Al 81,512% de actas contabilizadas, la Cámara de Senadores a nivel nacional mantiene a Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular como los partidos más votados. En regiones, el voto está al 97,487% y las agrupaciones que lideran la votación varían de acuerdo con el departamento. En ese marco, estos son los senadores que van ganando, según los resultados de la ONPE:

Únete a nuestro canal de política y economía

Fuerza Popular

TE RECOMENDAMOS

FRAUDISTAS AL ATAQUE Y EL CONGRESO VA POR LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
  • Miguel Ángel Torres Morales (Distrito Nacional): 280.141 votos
  • Martha Gladys Chávez Cossio (Distrito Nacional): 107.809 votos
  • Marco Enrique Miyashiro Arashiro (Lima Metropolitana): 93.048 votos
  • Fernando Miguel Rospigliosi Capurro (Distrito Nacional): 56.511 votos
  • Carmen Patricia Juárez Gallegos (Distrito Nacional): 28.295 votos
  • Martha Lupe Moyano Delgado (Distrito Nacional): 23.583 votos
  • César Augusto Astudillo Salcedo (Distrito Nacional): 22.743 votos
  • Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco (Lambayeque): 21.221 votos
  • Karla Melissa Schaefer Cuculiza (Piura): 19.746 votos
  • Jorge Velásquez Portocarrero (Ucayali): 14.182 votos
  • Víctor Seferino Flores Ruiz (La Libertad): 13.573 votos
  • Jacques Salomón Rodrich Ackerman (Callao): 11.574 votos
  • David Julio Jiménez Heredia (Junín): 9.998 votos
  • Carlos Fernando Mesía Ramírez (Distrito Nacional): 9.918 votos
  • Elard Galo Melgar Valdez (Lima Provincias): 9.640 votos
  • Víctor Manuel Noriega Reátegui (San Martín): 9.621 votos
  • Nilza Merly Chacón Trujillo (Áncash): 9.484 votos
  • Rafael Gustavo Yamashiro Oré (Ica): 8.006 votos
  • Juan Carlos del Águila Cárdenas (Loreto): 7.935 votos
  • Segundo Leocadio Tapia Bernal (Cajamarca): 5.697 votos
  • José Berley Arista Arbildo (Amazonas): 3.877 votos
  • Héctor José Ventura Ángel (Tumbes): 3.130 votos

Juntos por el Perú

  • José Mercedes Castillo Terrones (Distrito Nacional): 270.785 votos
  • Silvana Emperatriz Robles Araujo (Distrito Nacional): 154.342 votos
  • Bernardo Jaime Quito Sarmiento (Distrito Nacional): 86.094 votos
  • Saúl Andrés Armacanqui Morales (Distrito Nacional): 30.906 votos
  • José Moisés Chipana Chipana (Puno): 30.871 votos
  • Iber Maraví Olarte (Distrito Nacional): 26.840 votos
  • Wilfredo Verano Saravia (Cusco): 16.551 votos
  • Joaquín Yauri Tunque (Huancavelica): 14.540 votos
  • Andrés Avelino Ramos Huillcas (Apurímac): 12.463 votos
  • Edyson Humberto Morales Ramírez (Ayacucho): 12.046 votos
  • Serafín Andrés Luján (Huánuco): 10.975 votos
  • Percy Herbert Osorio Palpan (Pasco): 3.117 votos
  • Jessica Choque Vela (Madre de Dios): 2.358 votos
  • Víctor Raúl Cutipa Ccama (Moquegua): 1.994 votos

Renovación Popular

  • Rafael López Aliaga Cazorla (Distrito Nacional): 250.908 votos
  • Alejandro Muñante Barrios (Distrito Nacional): 191.312 votos
  • Katherine Ampuero Meza (Distrito Nacional): 170.439 votos
  • Francisco José Giampietri (Lima Metropolitana): 126.639 votos
  • María Lourdes Alcorta Suero (Distrito Nacional): 119.166 votos
  • Estanislao Edgar Mancha Pineda (Distrito Nacional): 70.980 votos
  • Milagros Jáuregui Martínez (Lima Metropolitana): 64.544 votos
  • Miguel Ángel Velásquez García (Extranjero): 5.282 votos

Partido del Buen Gobierno

  • Flavio Felipe Figallo Rivadeneira (Distrito Nacional): 175.634 votos
  • Patricia Milagros Iturregui Byrne (Distrito Nacional): 163.746 votos
  • Susana Matute Charún (Distrito Nacional): 128.913 votos
  • Nora Bonifaz Carmona (Lima Metropolitana): 77.346 votos
  • Carlos David Caballero León (Distrito Nacional): 43.273 votos
  • Juver Nilson Flores Suárez (Arequipa): 23.570 votos
  • Jorge Octavio Gavidia Rodríguez (Distrito Nacional): 19.791 votos

Partido Cívico Obras

  • Daniel Hugo Barragán Coloma (Distrito Nacional): 188.375 votos
  • Agripina María Flores Córdova (Distrito Nacional): 74.653 votos
  • Walter Francisco Gago Rodríguez (Distrito Nacional): 30.605 votos
  • Roger Miguel Astucuri Laura (Distrito Nacional): 15.706 votos
  • Juana Guisella Ticona Cohaila (Tacna): 3.406 votos

Ahora Nación

  • Pablo Alfonso López Chau Nava (Distrito Nacional): 200.571 votos
  • Jaime Ricardo Delgado Zegarra (Distrito Nacional): 151.870 votos
  • Ruth Luque Ibarra (Distrito Nacional): 104.473 votos
  • Mirtha Esther Vásquez Chuquilin (Distrito Nacional): 94.004 votos
Notas relacionadas
Crónica anunciada de nuestra desgracia nacional: 6 escenarios, por Rudecindo Vega

Crónica anunciada de nuestra desgracia nacional: 6 escenarios, por Rudecindo Vega

LEER MÁS
JNE alertó riesgos de ciberseguridad en el sistema STAE de la ONPE un mes antes de las elecciones

JNE alertó riesgos de ciberseguridad en el sistema STAE de la ONPE un mes antes de las elecciones

LEER MÁS
Resultados ONPE EN VIVO al 97.789%: Roberto Sánchez saca ventaja por más de 26 mil votos sobre López Aliaga

Resultados ONPE EN VIVO al 97.789%: Roberto Sánchez saca ventaja por más de 26 mil votos sobre López Aliaga

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capitán Vallejos depositó en sus cuentas S/9.8 millones en efectivo

Capitán Vallejos depositó en sus cuentas S/9.8 millones en efectivo

LEER MÁS
Elecciones 2026: los 10 posibles diputados que recibieron menos de 3 mil votos

Elecciones 2026: los 10 posibles diputados que recibieron menos de 3 mil votos

LEER MÁS
Resultados ONPE EN VIVO al 98.031%: Roberto Sánchez mantiene 25 mil 522 votos de ventaja sobre López Aliaga

Resultados ONPE EN VIVO al 98.031%: Roberto Sánchez mantiene 25 mil 522 votos de ventaja sobre López Aliaga

LEER MÁS
Alfredo Marcos: “¿La realidad política? Los peruanos estamos acostumbrados al drama”

Alfredo Marcos: “¿La realidad política? Los peruanos estamos acostumbrados al drama”

LEER MÁS
Las mesas de votación de serie 900: López Aliaga solo ganó en 30 de ellas, mientras que Roberto Sánchez en más de 3.200

Las mesas de votación de serie 900: López Aliaga solo ganó en 30 de ellas, mientras que Roberto Sánchez en más de 3.200

LEER MÁS
Jefe de la ONPE asegura ante el Congreso que han contratado una auditoría para la segunda vuelta

Jefe de la ONPE asegura ante el Congreso que han contratado una auditoría para la segunda vuelta

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025