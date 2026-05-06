Senadores nacionales y regionales electos: así van resultados ONPE Elecciones 2026
Las proyecciones del nuevo Congreso indican que Fuerza Popular tendría 22 senadores, seguido por Juntos por el Perú con 14 y Renovación Popular con 8 escaños, consolidándose como las principales fuerzas políticas en la Cámara Alta.
El 28 de julio de este año, el próximo Congreso dejará el sistema unicameral para pasar a conformarse por una Cámara de Diputados y el Senado. En el caso de los senadores, serán 60 y se dividirán entre Senado nacional y Senado múltiple por regiones. Al 81,512% de actas contabilizadas, la Cámara de Senadores a nivel nacional mantiene a Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular como los partidos más votados. En regiones, el voto está al 97,487% y las agrupaciones que lideran la votación varían de acuerdo con el departamento. En ese marco, estos son los senadores que van ganando, según los resultados de la ONPE:
Fuerza Popular
- Miguel Ángel Torres Morales (Distrito Nacional): 280.141 votos
- Martha Gladys Chávez Cossio (Distrito Nacional): 107.809 votos
- Marco Enrique Miyashiro Arashiro (Lima Metropolitana): 93.048 votos
- Fernando Miguel Rospigliosi Capurro (Distrito Nacional): 56.511 votos
- Carmen Patricia Juárez Gallegos (Distrito Nacional): 28.295 votos
- Martha Lupe Moyano Delgado (Distrito Nacional): 23.583 votos
- César Augusto Astudillo Salcedo (Distrito Nacional): 22.743 votos
- Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco (Lambayeque): 21.221 votos
- Karla Melissa Schaefer Cuculiza (Piura): 19.746 votos
- Jorge Velásquez Portocarrero (Ucayali): 14.182 votos
- Víctor Seferino Flores Ruiz (La Libertad): 13.573 votos
- Jacques Salomón Rodrich Ackerman (Callao): 11.574 votos
- David Julio Jiménez Heredia (Junín): 9.998 votos
- Carlos Fernando Mesía Ramírez (Distrito Nacional): 9.918 votos
- Elard Galo Melgar Valdez (Lima Provincias): 9.640 votos
- Víctor Manuel Noriega Reátegui (San Martín): 9.621 votos
- Nilza Merly Chacón Trujillo (Áncash): 9.484 votos
- Rafael Gustavo Yamashiro Oré (Ica): 8.006 votos
- Juan Carlos del Águila Cárdenas (Loreto): 7.935 votos
- Segundo Leocadio Tapia Bernal (Cajamarca): 5.697 votos
- José Berley Arista Arbildo (Amazonas): 3.877 votos
- Héctor José Ventura Ángel (Tumbes): 3.130 votos
Juntos por el Perú
- José Mercedes Castillo Terrones (Distrito Nacional): 270.785 votos
- Silvana Emperatriz Robles Araujo (Distrito Nacional): 154.342 votos
- Bernardo Jaime Quito Sarmiento (Distrito Nacional): 86.094 votos
- Saúl Andrés Armacanqui Morales (Distrito Nacional): 30.906 votos
- José Moisés Chipana Chipana (Puno): 30.871 votos
- Iber Maraví Olarte (Distrito Nacional): 26.840 votos
- Wilfredo Verano Saravia (Cusco): 16.551 votos
- Joaquín Yauri Tunque (Huancavelica): 14.540 votos
- Andrés Avelino Ramos Huillcas (Apurímac): 12.463 votos
- Edyson Humberto Morales Ramírez (Ayacucho): 12.046 votos
- Serafín Andrés Luján (Huánuco): 10.975 votos
- Percy Herbert Osorio Palpan (Pasco): 3.117 votos
- Jessica Choque Vela (Madre de Dios): 2.358 votos
- Víctor Raúl Cutipa Ccama (Moquegua): 1.994 votos
Renovación Popular
- Rafael López Aliaga Cazorla (Distrito Nacional): 250.908 votos
- Alejandro Muñante Barrios (Distrito Nacional): 191.312 votos
- Katherine Ampuero Meza (Distrito Nacional): 170.439 votos
- Francisco José Giampietri (Lima Metropolitana): 126.639 votos
- María Lourdes Alcorta Suero (Distrito Nacional): 119.166 votos
- Estanislao Edgar Mancha Pineda (Distrito Nacional): 70.980 votos
- Milagros Jáuregui Martínez (Lima Metropolitana): 64.544 votos
- Miguel Ángel Velásquez García (Extranjero): 5.282 votos
Partido del Buen Gobierno
- Flavio Felipe Figallo Rivadeneira (Distrito Nacional): 175.634 votos
- Patricia Milagros Iturregui Byrne (Distrito Nacional): 163.746 votos
- Susana Matute Charún (Distrito Nacional): 128.913 votos
- Nora Bonifaz Carmona (Lima Metropolitana): 77.346 votos
- Carlos David Caballero León (Distrito Nacional): 43.273 votos
- Juver Nilson Flores Suárez (Arequipa): 23.570 votos
- Jorge Octavio Gavidia Rodríguez (Distrito Nacional): 19.791 votos
Partido Cívico Obras
- Daniel Hugo Barragán Coloma (Distrito Nacional): 188.375 votos
- Agripina María Flores Córdova (Distrito Nacional): 74.653 votos
- Walter Francisco Gago Rodríguez (Distrito Nacional): 30.605 votos
- Roger Miguel Astucuri Laura (Distrito Nacional): 15.706 votos
- Juana Guisella Ticona Cohaila (Tacna): 3.406 votos
Ahora Nación
- Pablo Alfonso López Chau Nava (Distrito Nacional): 200.571 votos
- Jaime Ricardo Delgado Zegarra (Distrito Nacional): 151.870 votos
- Ruth Luque Ibarra (Distrito Nacional): 104.473 votos
- Mirtha Esther Vásquez Chuquilin (Distrito Nacional): 94.004 votos