Ignacio Buse vs Andrey Rublev: fecha, hora y canal de TV del partido por el Roland Garros 2026
El tenista nacional enfrentará al ruso Andrey Rublev en la primera ronda del Grand Slam 2026. 'Nacho' afrontará ese torneo luego de ganar el título del ATP 500 de Hamburgo.
- ¡Histórico título! Ignacio Buse venció a Tommy Paul en la final y se coronó campeón del ATP 500 de Hamburgo
- ¡Triunfo peruano! Ignacio Buse venció a Aleksandar Kovacevic y clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse afrontará un nuevo reto luego de coronarse campeón del ATP 500 de Hamburgo. El tenista peruano disputará el Roland Garros 2026 y tendrá un duro debut ante uno de los mejores del mundo en la actualidad: el ruso Andrey Rublev, actual número 13 del ranking ATP.
'Nacho' buscará estrenar su título con una victoria ante un rival que figura entre los candidatos a llevarse el torneo. Buse es el único representante peruano en esa competición y llega en un gran momento a nivel profesional tras el título obtenido en tierras alemanas.
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¿Cuándo juega Ignacio Buse vs Andrey Rublev por el Roland Garros?
El partido por la primera ronda del Roland Garros entre Ignacio Buse y Andrey Rublev se jugará el lunes 25 de mayo en territorio francés.
Horario del partido Ignacio Buse vs Andrey Rublev
Hasta el momento, no se ha confirmado el horario del duelo entre Ignacio Buse y Andrey Rublev por Roland Garros. Se espera que en las próximas horas haya alguna novedad por parte de los organizadores del evento.
¿Dónde ver el duelo entre Ignacio Buse vs Andrey Rublev?
La transmisión del duelo Ignacio Buse y Andrey Rublev será transmitido en vivo a través de Disney Plus para toda Latinoamérica.
¿Cómo llegan Ignacio Buse y Andrey Rublev al Roland Garros?
Ignacio Buse llega a este duelo tras coronarse campeón del ATP 500 de Hamburgo. 'Nacho' venció 2-1 al estadounidense Tommy Paul en la final del torneo. Por el lado de Andrey Rublev, quedó eliminado en los cuartos de final del Masters de Roma a manos del italiano Jannik Sinner, quien terminó llevándose el título.