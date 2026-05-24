El Puente de Brooklyn cumple 143 años: la historia de la mujer que fue clave para terminar la obra

El Puente de Brooklyn cumple 143 años el 24 de mayo, destacado como un ícono de Nueva York y una obra maestra de la ingeniería estadounidense desde su inauguración en 1883. | Foto: Forbes

El Puente de Brooklyn cumple 143 años el 24 de mayo, destacado como un ícono de Nueva York y una obra maestra de la ingeniería estadounidense desde su inauguración en 1883. | Foto: Forbes

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Puente de Brooklyn celebra este 24 de mayo sus 143 años como uno de los íconos más reconocibles de Nueva York y una de las obras de ingeniería más admiradas de Estados Unidos. Inaugurado en 1883 sobre el East River, conectó por primera vez de manera fija a Manhattan con Brooklyn y transformó para siempre la movilidad urbana en la ciudad.

Pero detrás de su monumental estructura de piedra, acero y cables suspendidos hay una historia menos conocida que sigue despertando interés más de un siglo después: la de Emily Warren Roebling, la mujer que asumió un rol decisivo cuando la construcción parecía tambalear.

TE RECOMENDAMOS LA CARTA ASTRAL DE MICHAEL JACKSON: LOS ASTROS DETRÁS DE SU GENIO Y SUS SOMBRAS | ASTROMOOD

Se destacó al coordinar la obra y supervisar la ejecución del proyecto en etapas complejas.

¿Quién fue Emily Warren Roebling y por qué resultó clave en la construcción del Puente de Brooklyn?

El diseño original del puente fue concebido por el ingeniero John A. Roebling, quien murió poco después del inicio de las obras en 1869. La dirección técnica quedó entonces en manos de su hijo, Washington Roebling. Sin embargo, años más tarde, una grave afección de salud le impidió continuar supervisando la construcción de forma presencial.

Fue entonces cuando Emily Warren Roebling asumió una función esencial. Aprendió principios de ingeniería, resistencia de materiales, construcción con cables y gestión técnica para actuar como intermediaria entre Washington, los ingenieros de obra y las autoridades.

Coordinó decisiones clave, supervisó avances y mantuvo vivo el proyecto durante sus etapas más complejas. Su participación fue tan determinante que el día de la inauguración se convirtió en una de las primeras personas en cruzar oficialmente el puente.

¿Por qué el Puente de Brooklyn sigue siendo una obra histórica y estratégica para Nueva York?

Cuando abrió al público el 24 de mayo de 1883, el Puente de Brooklyn era el puente colgante más largo del mundo. Con una longitud total de 1.834 metros y una luz principal de 486 metros, representó una revolución técnica para su época y consolidó el uso del acero galvanizado en grandes infraestructuras.

Más de un siglo después, continúa siendo una pieza central en la vida diaria de Nueva York. Cada jornada lo atraviesan miles de vehículos, peatones y ciclistas, lo que lo convierte en uno de los corredores urbanos más transitados de la ciudad.

Además, sigue recibiendo intervenciones de conservación y modernización: en años recientes fue sometido a una restauración histórica multimillonaria y en 2026 la ciudad avanzó con nuevas obras para separar accesos peatonales y ciclistas, con lo que mejoró la seguridad sin alterar el valor patrimonial de una estructura que sigue uniendo pasado, presente y futuro.