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Hombre se hizo pasar por agente de la Policía Nacional del Perú durante 10 años para robar a adultos mayores

Jhonny Luis Roncal utilizaba una falsa identidad de la PNP para interceptar a sus víctimas, principalmente adultos mayores, fingiendo controles de rutina y despojándolos de sus pertenencias.

El sujeto fue intervenido cuando intentaba engañar a un adulto mayor.
El sujeto fue intervenido cuando intentaba engañar a un adulto mayor. | Foto: composición LR/Latina noticias
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Un hombre identificado como Jhonny Luis Roncal Narro, de 62 años, conocido con el alias de ‘Gargamel’, fue detenido en flagrancia en el distrito de La Victoria luego de hacerse pasar por agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) para robar a adultos mayores. El sujeto fue intervenido cuando fingía realizar una inspección policial a un anciano para quitarle su celular, hecho que alertó a transeúntes y permitió su captura inmediata.

De acuerdo con las autoridades, el delincuente utilizaba una falsa identidad policial para acercarse a sus víctimas en la vía pública y despojarlas de sus pertenencias bajo supuestos controles de rutina. Durante el registro personal, los efectivos recuperaron el teléfono del adulto mayor afectado y encontraron, además, otro equipo móvil que pertenecería a una segunda víctima.

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Así operaba alias ‘Gargamel’ para engañar a sus víctimas

Según las investigaciones preliminares, Roncal Narro aprovechaba la confianza que genera la imagen de un efectivo policial para interceptar principalmente a personas vulnerables. Con actitud autoritaria y simulando una intervención oficial, convencía a los ciudadanos de entregar sus objetos personales para luego huir.

Al momento de ser capturado, el sujeto negó las acusaciones y aseguró que solo estaba ayudando al adulto mayor con una dirección. Sin embargo, durante el registro se le incautó, además de los teléfonos móviles, una placa de la PNP.

“No estaba haciendo nada. Estaba preguntándole sobre una iglesia. Yo no le he robado”, comentó.

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Delincuente ya había sido detenido 10 años antes por el mismo delito

Uno de los aspectos que más sorprendió a la Policía fue descubrir que alias 'Gargamel' contaba con antecedentes por la misma modalidad delictiva. Los registros policiales revelaron que en 2016 ya había sido capturado tras hacerse pasar por efectivo policial para cometer robos similares. Desde entonces, ha acumulado 10 denuncias por hurto.

“Hace 10 años ha sido intervenido por este mismo motivo. Se hacía pasar como policía para obtener beneficio de las personas incautas. Su público objetivo eran personas mayores que caían (en el engaño)”, indicó Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde.

Actualmente, el detenido permanece en la comisaría de La Victoria mientras continúan las diligencias. La Policía exhortó a otras posibles víctimas a acercarse para presentar sus denuncias y fortalecer la investigación.

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