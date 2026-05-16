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Sociedad

¿Cómo será el invierno en Perú? ENFEN prevé temperaturas sobre lo normal y descarta lluvias fuertes

El invierno en Perú comenzará el 20 de junio, marcado por el fenómeno de El Niño Costero, que se encuentra en estado de 'alerta' y podría prolongarse hasta febrero de 2027.

Invierno en Perú: Fenómeno de El Niño Costero se prolongaría hasta febrero de 2027
Invierno en Perú: Fenómeno de El Niño Costero se prolongaría hasta febrero de 2027 | Andina
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El invierno en el Perú comenzará oficialmente el 20 de junio en un escenario marcado por la continuidad del fenómeno de El Niño Costero, que se mantiene en estado de 'alerta', según el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño en el Perú (ENFEN). El organismo advierte que este evento podría prolongarse hasta febrero de 2027, con una magnitud débil, aunque con un periodo de mayor intensidad entre mayo y agosto de 2026, cuando alcanzaría condición moderada.

En ese contexto, el país enfrentará un incremento de las temperaturas y un invierno más cálido de lo habitual, acompañado de una reducción de precipitaciones intensas en la costa. El ingeniero Luis Vásquez, vocero del ENFEN, explicó que este comportamiento ya se siente en la atmósfera. “Entre mayo y agosto se escalaría a una condición cálida moderada, esto quiere decir que habrá un incremento de la temperatura y vamos a tener una sensación de calor más acentuada de la que se siente en estos momentos”, señaló a Latina.

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La entidad añade que en el Pacífico central se prevé el desarrollo de condiciones cálidas desde junio de 2026 hasta febrero de 2027, lo que refuerza el escenario de temperaturas por encima de lo normal en el país. En promedio, el aumento térmico sería cercano a un grado, con variaciones diarias, por el intercambio de energía entre el océano y la atmósfera.

Temperaturas por encima de lo habitual y brillo solar

El ENFEN prevé que el país experimente un otoño e invierno ligeramente más cálido de lo habitual y precisó que este comportamiento se debe al intercambio de energía entre el océano y la atmósfera.

“El brillo solar se va a mantener; sin embargo, también podrían haber días nublados por la humedad que se concentra en la atmósfera”, explicó. Asimismo, el ingreso a la estación seca desde junio reducirá la presencia de lluvias, que serían esporádicas y de baja intensidad. Para el trimestre mayo-julio, el ENFEN prevé solo precipitaciones entre normales y ligeramente superiores en la costa norte, sin eventos extremos.

En esa línea, el organismo descarta escenarios de desbordes de ríos o aumentos significativos de caudales, pues proyecta un comportamiento hidrológico dentro de lo normal en la región del Pacífico.

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Menos lluvias y efectos en otros sectores

El ENFEN advierte que, aunque no se esperan lluvias fuertes, el calentamiento del mar tendrá impactos indirectos en otros sectores. En el ámbito pesquero, por ejemplo, se anticipa que la anchoveta tenderá a profundizarse en las próximas semanas debido a la intensificación del calor oceánico.

El organismo también recomienda a las autoridades considerar escenarios de riesgo ante la continuidad del fenómeno y el posible desarrollo de El Niño en el Pacífico central, especialmente de cara a la temporada de lluvias 2026-2027, que podría extenderse entre setiembre y abril.

Finalmente, el ENFEN continuará monitoreando las condiciones oceánicas y atmosféricas y emitirá su próximo comunicado oficial el 29 de mayo de 2026.

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