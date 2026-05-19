Inundación en Villa María del Triunfo por rotura de tubería de agua afecta a 30 familias | Municipalidad de VMT

Inundación en Villa María del Triunfo por rotura de tubería de agua afecta a 30 familias | Municipalidad de VMT

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La rotura de una tubería matriz de agua potable de más de 45 años provocó una inundación en el asentamiento humano Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, y afectó al menos a 30 familias la madrugada del domingo 17 de mayo. El aniego ocurrió alrededor de las 3.50 a. m. en la calle Ayacucho, donde grandes cantidades de agua ingresaron a viviendas y cubrieron varias vías de la zona con lodo y piedras.

Según denunciaron los vecinos, el agua entró con fuerza a las casas y dañó electrodomésticos, colchones, muebles y otros bienes. La emergencia también destruyó parte de las calles sin pavimentar y dificultó el tránsito vehicular y peatonal. "Toda mi casa se ha inundado, mi sala, mi cocina, el cuarto de mis hijos, todo. He perdido prácticamente todas mis cosas", relató una residente afectada.

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Vecinos de VMT denuncian colapso de tubería de más de 45 años

Los residentes señalaron que la tubería colapsada tendría más de cuatro décadas de antigüedad y cuestionaron los trabajos realizados el año pasado en el sector que, según afirmaron, quedaron inconclusos. Además, indicaron que esta es la tercera emergencia similar registrada en la zona y exigieron medidas para evitar nuevos aniegos.

Los vecinos también criticaron la demora en la atención de la emergencia. Ante la ausencia inicial de Sedapal, varias familias retiraron el agua y el barro con escobas y baldes, con apoyo de agentes de Serenazgo y trabajadores de la Municipalidad de Villa María del Triunfo.

Sedapal indemnizará a familias afectadas

Horas después, Sedapal informó que envió cuadrillas técnicas y maquinaria especializada para controlar el aniego y reparar la tubería dañada. La empresa indicó que activará su póliza de responsabilidad civil para indemnizar a las familias afectadas y señaló que brindará hospedaje temporal a quienes habiten viviendas con daños estructurales.

Asimismo, anunció labores de limpieza y desinfección en los inmuebles perjudicados y no descartó distribuir agua mediante camiones cisterna mientras continúen los trabajos de reparación.