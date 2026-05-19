HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Colapso de tubería de más de 45 años provoca inundación y afecta a 30 familias en Villa María del Triunfo

Sedapal anunció que indemnizará a los afectados y proporcionará hospedaje temporal a los residentes cuyas viviendas presenten daños estructurales tras el incidente.

Inundación en Villa María del Triunfo por rotura de tubería de agua afecta a 30 familias
Inundación en Villa María del Triunfo por rotura de tubería de agua afecta a 30 familias | Municipalidad de VMT
Escuchar
Resumen
Compartir

La rotura de una tubería matriz de agua potable de más de 45 años provocó una inundación en el asentamiento humano Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, y afectó al menos a 30 familias la madrugada del domingo 17 de mayo. El aniego ocurrió alrededor de las 3.50 a. m. en la calle Ayacucho, donde grandes cantidades de agua ingresaron a viviendas y cubrieron varias vías de la zona con lodo y piedras.

Según denunciaron los vecinos, el agua entró con fuerza a las casas y dañó electrodomésticos, colchones, muebles y otros bienes. La emergencia también destruyó parte de las calles sin pavimentar y dificultó el tránsito vehicular y peatonal. "Toda mi casa se ha inundado, mi sala, mi cocina, el cuarto de mis hijos, todo. He perdido prácticamente todas mis cosas", relató una residente afectada.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, ROBERTO SÁNCHEZ Y LA SEGUNDA VUELTA QUE NADIE SOÑÓ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Cae peligrosa facción del Tren de Aragua que secuestraba y extorsionaba a sus víctimas en Lima y Huarmey

lr.pe

Vecinos de VMT denuncian colapso de tubería de más de 45 años

Los residentes señalaron que la tubería colapsada tendría más de cuatro décadas de antigüedad y cuestionaron los trabajos realizados el año pasado en el sector que, según afirmaron, quedaron inconclusos. Además, indicaron que esta es la tercera emergencia similar registrada en la zona y exigieron medidas para evitar nuevos aniegos.

Los vecinos también criticaron la demora en la atención de la emergencia. Ante la ausencia inicial de Sedapal, varias familias retiraron el agua y el barro con escobas y baldes, con apoyo de agentes de Serenazgo y trabajadores de la Municipalidad de Villa María del Triunfo.

PUEDES VER: Empresario peruano condecorado por el Congreso habría estafado con US$ 3 millones a familias limeñas: estaría prófugo en España

lr.pe

Sedapal indemnizará a familias afectadas

Horas después, Sedapal informó que envió cuadrillas técnicas y maquinaria especializada para controlar el aniego y reparar la tubería dañada. La empresa indicó que activará su póliza de responsabilidad civil para indemnizar a las familias afectadas y señaló que brindará hospedaje temporal a quienes habiten viviendas con daños estructurales.

Asimismo, anunció labores de limpieza y desinfección en los inmuebles perjudicados y no descartó distribuir agua mediante camiones cisterna mientras continúen los trabajos de reparación.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Pareja en VMT incendió su mototaxi para evitar que fiscalizadores municipales la incauten: "Para nadie"

Pareja en VMT incendió su mototaxi para evitar que fiscalizadores municipales la incauten: "Para nadie"

LEER MÁS
Obra vial que inauguró Rafael López Aliaga en VMT nunca se inició

Obra vial que inauguró Rafael López Aliaga en VMT nunca se inició

LEER MÁS
De los descartes del mercado a la mesa: así se sostienen las ollas comunes en VMT

De los descartes del mercado a la mesa: así se sostienen las ollas comunes en VMT

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Este distrito limeño tendrá por primera vez su propia universidad nacional: contará con carreras pregrado, posgrado y centros de investigación

Este distrito limeño tendrá por primera vez su propia universidad nacional: contará con carreras pregrado, posgrado y centros de investigación

LEER MÁS
Niño Costero: Senamhi alerta lluvias en esta zona de la costa, pese a temperaturas cálidas

Niño Costero: Senamhi alerta lluvias en esta zona de la costa, pese a temperaturas cálidas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar
Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

Panini

Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025