Corte de agua en Arequipa: Sedapar suspende el servicio este 21 y 22 de mayo en varios distritos
Los cortes se realizarán en diferentes horarios y podrían durar hasta 24 horas en algunas áreas. Se recomienda a los usuarios almacenar el agua necesaria con anticipación.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) informó que los días 21 y 22 de mayo se ejecutará un corte programado de agua potable, el cual podría extenderse hasta por 24 horas en algunas zonas de Arequipa. La medida tiene como finalidad garantizar la calidad del servicio y reducir riesgos sanitarios asociados al consumo de agua sin el tratamiento adecuado.
La entidad precisó que la restricción afectará a los distritos de Cerro Colorado y La Joya. Ante ello, recomendó a los usuarios tomar previsiones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el período de intervención.
Arequipa: distritos y zonas sin agua este 21 y 22 de mayo
Jueves 21 de mayo
Distrito: Cerro Colorado
- Zonas afectadas: AH La Isla, Apvis Augusto Chávez Bedoya, Apvis Benigno Ballón Farfán, Apvis Carlos Baca Flor, Apvis Guillermo Mercado, Apvis Javier de Luna Pizarro, Apvis Nuevo Horizonte, Apvis Trabajadores del IPSS Las Gardenias, Asoc Las Flores Sector A, Asoc Las Flores Sector G, Asoc Las Flores Sector R, Asoc Las Flores Sector B, Asoc Los Astros, Asoc Los Altos, Asoc Villa Paraíso, Villa Santa María, Asoc Viv Hernán Bedoya, Asoc Viv Taller Hernán Bedoya, Asociación Viv Villa Chachani, 15 de Octubre, Prog. Munic. La Tierra Prometida I, Prog. Munic. La Tierra Prometida II, Edén, Asoc El Nazareno, Asoc El Nazareno Zona 17, Asoc El Nazareno Zona 18, Asoc Jardines de Chachani, Asoc Jorge Chávez, Asoc La Fortaleza Chachani, Asoc Los Ángeles del Sur, Asoc Los Montoneros, Asoc Villa Cerrillos Alberto Fujimori, Asoc Villa Progreso, Prog. Munic. Bosques de Ghetzemaní, Prog. Munic. Bosques de Ghetzemaní Zona 18, Asoc Villa Nueva Esperanza, Asoc Pequeños Artesanos José María Arguedas, Asoc Villa Nueva Esperanza
- Horario de interrupción: 6.00 a. m. a 11.00 p. m.
Distrito: La Joya
- Zonas afectadas: Todos los usuarios del distrito de La Joya
- Horario de interrupción: Desde las 12.00 a. m. del 21/05/2026 hasta las 11.00 p. m. del 22/05/2026
Viernes 22 de mayo
Distrito: Cerro Colorado
- Zonas afectadas: AH La Nueva Surimana, Apvis Andrés Avelino Cáceres, Apvis Villa Magisterial, Apvis Villa Magisterial Zona 2, Apvis Villa Magisterial Zona 6, Apvis Villa Magisterial Zona 9, Apvis Villa Magisterial Zona 4, Apvis Villa Magisterial Zona 17, Asoc Francisco García Calderón, Asoc Las Flores Sector 1, Asoc Las Flores Sector 2, Asoc Las Flores Sector 3, Asoc Las Flores Sector 4, Asoc Las Flores Sector 5, Asoc Las Flores Sector 7, Asoc Las Flores Sector 8, Asoc Las Flores Sector 9, Asoc Las Torres, Asoc Programa Municipal, Asoc Sor Ana de los Ángeles Sectores 1 al 5, Asoc Viv Las Flores Zona 9, Asoc El Salvador, Mercado Mayorista Zona 17, AH Mariano Santos, AH Paisaje El Colca, Virgen de Chapi, Asoc Proviv. Personal Subal. GRP, Asoc Ampliación Granjeros Unidos, Centro Industrial, Las Canteras, Ciudad Municipal Zonas 1 al 6, Ciudad Municipal Zona 30, Ciudad Municipal Zona 29, Ciudad Municipal Zona 38, Granjeros Unidos, Héroes de la Breña, Asoc Jorge Basadre, Asoc Villa del Cono Norte, Carretera Vía Yura, AH La Perla de Chachani, AH Nueva Esperanza (Cono Norte), Apvis Villalobos, Apvis Villalobos Ampliación Zona 2, Asoc 20 de Marzo, Aptasa, Asoc CC Las Malvinas del Sur, Fundo Villa Florida, Asoc Peruarbo, Asoc Pro Vivienda Villa Las Canteras, Asoc Santa Rosa de Lima, Asoc Urb. José Luis Bustamante y Rivero, Asoc Urb. Santa Marta, Villa San Juan, Taller Canteras, Iiasuris Nueva Carretera Vía de Evitamiento, Sector 1P, Mercado Mayorista Zona 17
- Horario de interrupción: 6.00 a. m. a 11.00 p. m.