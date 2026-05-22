'Rick y Morty' temporada 9 capítulo 1: fecha y hora de estreno del primer episodio de la serie en HBO Max

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La espera terminó para los seguidores de 'Rick y Morty'. La exitosa serie animada para adultos creada por Dan Harmon y Justin Roiland regresa en 2026 con una nueva tanda de episodios que promete expandir el caos multiversal que ha convertido a la producción en uno de los mayores fenómenos de Adult Swim.

La novena entrega arrancará después de los acontecimientos vistos en la temporada anterior, marcada por un Rick más vulnerable tras intentar borrar los recuerdos relacionados con Diane. Mientras tanto, Morty enfrentará una etapa distinta en su relación con su abuelo, en una historia que también seguirá mostrando las secuelas dejadas por Rick Prime y los conflictos internos de la familia Smith.

¿Cuándo se estrena 'Rick y Morty' temporada 9 capítulo 1?

El primer episodio de 'Rick y Morty' temporada nueve se estrenará el domingo 24 de mayo de 2026 a través de Adult Swim en Estados Unidos. El capítulo llevará por título 'There’s Something About Morty' y marcará el inicio oficial de una nueva etapa dentro de la serie animada.

En Latinoamérica y España, los usuarios de HBO Max podrán ver 'Rick y Morty' temporada nueve capítulo uno desde el lunes 25 de mayo. La plataforma añadirá el episodio durante la mañana siguiente a su emisión original en Estados Unidos, siguiendo el mismo modelo de lanzamiento simultáneo que ha utilizado con temporadas anteriores.

Para el público estadounidense, la nueva temporada también llegará a Hulu desde el 15 de junio de 2026. A partir de esa fecha, los capítulos comenzarán a incorporarse progresivamente al catálogo conforme avance la emisión televisiva.

Fecha de estreno de todos los capítulos de 'Rick y Morty' temporada 9

Adult Swim confirmó que la novena temporada contará con un total de 10 episodios. Este es el calendario oficial de lanzamiento de cada capítulo:

Episodio uno: 'There’s Something About Morty' — 24 de mayo de 2026

Episodio dos: 'Ricks Days, Seven Nights' — 31 de mayo de 2026

Episodio tres: 'Rick Fu Hustle' — 7 de junio de 2026

Episodio cuatro: 'A Ricker Runs Through It' — 14 de junio de 2026

Episodio cinco: 'Jer Bud' — 21 de junio de 2026

Episodio seis: 'Erickerhead' — 28 de junio de 2026

Episodio siete: 'MortGully: The Last Rickforest' — 5 de julio de 2026

Episodio ocho: 'Rickuiem Mort a Dream' — 12 de julio de 2026

Episodio nueve: 'Salute Your Morts' — 19 de julio de 2026

Episodio 10: 'Field of Dreams' — 26 de julio de 2026

Horario de estreno de todos los episodios de 'Rick y Morty' temporada 9

La emisión original de 'Rick y Morty' temporada nueve en Estados Unidos se realizará dentro del bloque nocturno de animación para adultos de Adult Swim.

El horario confirmado para cada episodio será el siguiente:

8.00 p. m. PT (hora del Pacífico)

11.00 p. m. ET (hora del Este)

En el caso de HBO Max para Latinoamérica, los nuevos episodios estarán disponibles desde la mañana del día siguiente a su estreno en televisión estadounidense. Aunque la plataforma no confirmó una hora exacta para todos los países, habitualmente las actualizaciones de catálogo ocurren durante las primeras horas del día.