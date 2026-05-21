Los expertos subrayan la importancia del objeto para comprender la complejidad social de la cultura Chimú, en Perú, entre los siglos XII y XV. | Foto: Gobierno del Perú/mejorada con IA

Los expertos subrayan la importancia del objeto para comprender la complejidad social de la cultura Chimú, en Perú, entre los siglos XII y XV. | Foto: Gobierno del Perú/mejorada con IA

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Arqueólogos peruanos descubrieron una pieza escultórica de madera extraordinariamente conservada en la Huaca Takaynamo, un centro ceremonial vinculado a la ciudadela de Chan Chan, en Trujillo. Este vestigio, adjudicado a la sociedad Chimú, salió a la luz durante las labores de excavación y restauración que lidera el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach) del Ministerio de Cultura del Perú. El objeto prehispánico sobresale por sus singulares rasgos iconográficos y su magnífico estado de conservación, lo que despierta un alto interés para el turismo y la investigación científica en la región La Libertad.

La supervisión de estos trabajos estuvo a cargo de Janie Gómez, viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, quien enfatizó la relevancia económica y social de la arqueología local. Durante su visita al sitio histórico, la funcionaria aseguró de forma literal que “muy bien nuestro país podría vivir tan solo de la puesta en valor de sus monumentos”.

Los trabajos de investigación y conservación lo ejecuta el Ministerio de Cultura. Foto: Gobierno del Perú

¿Qué revelan los últimos descubrimientos arqueológicos en la huaca Takaynamo?

Especialistas del Pecach descubrieron una escultura de madera de 47 centímetros en la huaca Takaynamo, un sitio vinculado a Chan Chan. El hallazgo ocurrió durante la tercera fase de excavación en un entorno secundario, indicio de que el objeto funcionó como una ofrenda ritual. Junto a la pieza, los expertos desenterraron vestigios complementarios, como un bolso oscuro textil y semillas de nectandra, elementos que confirman el carácter ceremonial del depósito.

La escultura hallada en Trujillo lleva un gorro de corte trapezoidal. Foto: Gobierno del Perú

El ídolo antropomorfo destaca por su notable estado de conservación y una compleja iconografía policroma en tonos rojos. Exhibe un tocado trapezoidal con siete franjas verticales y un faldellín triangular a juego. Sus facciones incluyen un rostro ovalado con indicios de resina negra en las orejas y ojos almendrados, material empleado originalmente para incrustar placas de nácar. La postura muestra el brazo izquierdo sobre el torso y el derecho alzado hacia el hombro.

El proyecto de inversión de huaca Takaynamo tiene como objetivo principal generar las condiciones adecuadas de este monumento. Foto: Gobierno del Perú

Esta investigación busca rescatar la arquitectura prehispánica para impulsar el turismo sostenible en la región. Respecto a la relevancia de los componentes recuperados, los investigadores apuntaron que los hilos hallados sugieren la existencia de un antiguo collar sagrado. El proyecto de inversión estatal prioriza salvaguardar este patrimonio histórico, de modo que la comunidad internacional y local comprenda las prácticas religiosas de la cultura chimú.

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¿Cuál es el impacto histórico del reciente descubrimiento en Chan Chan?

Los investigadores sostienen que el contexto y los rasgos del objeto sugieren prácticas ceremoniales en un sector periférico de la ciudadela. La estatuilla probablemente representaba a personajes sagrados, como un cargador de andas, que participaban en procesiones rituales de la sociedad chimú. Asimismo, el estado de conservación y el detalle iconográfico de la figura aportan nuevas evidencias sobre la complejidad social y simbólica de esta cultura prehispánica, e indican que estos elementos escultóricos integraban actividades religiosas o funerarias específicas en el monumento.

Para los especialistas, estas piezas resultan fundamentales para reconstruir el discurso ritual de la antigua capital del reino chimú entre los siglos XII y XV. Este asentamiento, considerado uno de los más monumentales del antiguo Perú, continúa ofreciendo información valiosa sobre la cosmovisión de sus habitantes. Las excavaciones actuales en la huaca —rodeada por el casco urbano del distrito de La Esperanza— comenzaron el 11 de abril con un plazo de ejecución de ocho meses bajo la gestión del Ministerio de Cultura.

La escultura de madera hallada alude a un personaje que aparece como cargador de andas. Foto: Gobierno del Perú

Por su parte, el director del proyecto, César Gálvez Mora, señaló que “el hallazgo se suma a evidencias significativas que ratifican la función ceremonial de un edificio periférico a Chan Chan, cuya intervención se alinea con el Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan y enriquece el conocimiento de un bien inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial”.