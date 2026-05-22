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¡Atención! Corte masivo de luz por 10 horas afectará a más de 120.000 usuarios en esta región el domingo 24 de mayo

La interrupción del servicio afectará puntos céntricos de este departamento y distritos cercanos, así como hospitales, instituciones públicas y hasta centros comerciales.

Corte de luz en Perú por 10 horas.
Corte de luz en Perú por 10 horas. | Composición LR / Andina
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Un corte masivo de energía eléctrica afectará a más de 120.000 usuarios de la región Lambayeque. La suspensión del servicio fue programada por la empresa regional del norte, Electronorte S. A. (Ensa), para este domingo 24 de mayo, como parte de trabajos de expansión y reforzamiento de las redes de alta tensión en los centros de transformación Sechnor, Pomalca, Tumán y Cayaltí.

La interrupción del servicio se realizará durante 10 horas y abarcará amplios sectores de Chiclayo y otros distritos cercanos, lo que ha generado preocupación entre ciudadanos, comerciantes e instituciones públicas y privadas que dependen del suministro eléctrico para realizar sus actividades diarias.

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¿En qué horario se realizará el corte de energía en Lambayeque?

Según informó Ensa, la suspensión del servicio eléctrico se realizará desde las 6.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. del domingo 24 de mayo.

La compañía indicó que esta medida es indispensable para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico regional y atender la creciente demanda de energía. Además, precisó que el corte permitirá ejecutar labores técnicas orientadas a optimizar la distribución eléctrica y prevenir futuras interrupciones no programadas.

¿Qué zonas serán afectadas por el corte de luz en Lambayeque?

Entre los puntos que resultarán afectados figuran el centro de Chiclayo, urbanizaciones, pueblos jóvenes y asentamientos humanos, así como los distritos de La Victoria, José Leonardo Ortiz, Ferreñafe, Picsi, Pueblo Nuevo, Manuel Mesones Muro, Pomalca, Tumán, Pátapo, Pucalá, Pósope, Cayaltí, Mocupe Nuevo, Úcupe, Mocupe, Zaña, Oyotún, Nueva Arica, Niepos, Bolívar y Nanchoc.

Asimismo, el impacto alcanzará a instituciones estratégicas como hospitales, clínicas, sedes del Poder Judicial y el Ministerio Público, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque, entidades bancarias, Corpac, municipalidades, Sunat, universidades, centros comerciales, el Mercado Central y el complejo de mercados Moshoqueque.

Además, se verán afectados establecimientos de alta concurrencia como el centro comercial Real Plaza, Saga Falabella, Homecenters Peruanos y diversas empresas públicas y privadas ubicadas en las zonas comprometidas.

Recomendaciones frente al corte masivo de energía

Ante esta situación, Ensa sugirió a la población tomar las medidas preventivas necesarias y, en especial, desconectar los electrodomésticos durante el tiempo que dure la interrupción para evitar daños cuando se restablezca el servicio. Además, recordó que cualquier consulta puede realizarse mediante la línea Serviluz 0801-71003 o a través de sus redes sociales oficiales.

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