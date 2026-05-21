¿Dolor abdominal frecuente? Alertan aumento de enfermedad inflamatoria intestinal en jóvenes de 20 a 40 años

Aumento progresivo de la enfermedad inflamatoria intestinal en el Perú: causas y consecuencias | Difusión

Aumento progresivo de la enfermedad inflamatoria intestinal en el Perú: causas y consecuencias | Difusión

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La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) registra un incremento progresivo en el Perú, especialmente en personas de entre 20 y 40 años, alertó el Seguro Social de Salud (EsSalud). Los especialistas vinculan este aumento con hábitos alimenticios inadecuados, en particular el consumo frecuente de productos ultraprocesados.

El jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Guillermo Otoya Moreno, explicó que la EII agrupa principalmente dos enfermedades: la colitis ulcerativa, que afecta el colon, y la enfermedad de Crohn, que puede comprometer cualquier parte del aparato digestivo.

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Indicó que ambos cuadros muestran una mayor presencia en consulta médica, con predominio de la colitis ulcerativa, aunque la enfermedad de Crohn también mantiene una tendencia al alza.

Síntomas que suelen confundirse

El dolor abdominal persistente, la diarrea crónica y la presencia de sangre en las deposiciones figuran entre los principales signos de alerta. Sin embargo, muchos pacientes los confunden con gastritis, colon irritable u otros problemas digestivos comunes.

'El sangrado nunca debe considerarse normal', advirtió el especialista, al remarcar la importancia de acudir a un médico ante síntomas persistentes.

También señaló otras señales de alerta, como la pérdida de peso sin explicación, la fatiga constante, la anemia y la urgencia frecuente para evacuar.

Complicaciones y factores de riesgo

El especialista explicó que la enfermedad no solo afecta el aparato digestivo, sino que también puede generar inflamación en articulaciones, piel, ojos y alteraciones hepáticas.

Advirtió que una inflamación prolongada sin tratamiento puede derivar en complicaciones como obstrucciones intestinales, perforaciones, abscesos, fístulas e incluso cáncer colorrectal.

Precisó que los procesos inflamatorios mantenidos durante años pueden generar lesiones premalignas, por lo que recomendó controles médicos y colonoscopías para una detección temprana.

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Tratamiento y control

Aunque la EII no tiene cura definitiva, los especialistas sostienen que existen tratamientos eficaces que permiten controlar la inflamación y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

'El principal mito es pensar que no existe tratamiento o que todos los pacientes terminarán desarrollando cáncer. Con diagnóstico oportuno y seguimiento médico, la enfermedad puede mantenerse controlada durante muchos años', concluyó el especialista.