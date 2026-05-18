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Luis Sandoval Cherre, de 53 años, se encuentra en riesgo de muerte tras permanecer más de diez meses con parte de su cráneo alojado en el abdomen luego de sufrir un accidente. Su familia pidió a EsSalud agilizar la cirugía que necesita con urgencia, ya que actualmente se encuentra debilitado, se alimenta por sonda y padece intensos dolores abdominales.

Según relató Martín Sandoval, hermano del paciente, el padre de familia sufrió un accidente en junio de 2025. Tras ello, permaneció cuatro meses internado en el hospital José Cayetano Heredia, donde los médicos le retiraron la calota craneal y la colocaron en el abdomen para preservarla temporalmente y posteriormente reimplantarla en la cabeza.

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Sin embargo, el procedimiento no se concretó dentro del plazo previsto. De acuerdo con la familia, la cúpula ósea debía retirarse en un máximo de seis meses, pero ya han transcurrido casi once.

“Ya no se puede utilizar la calota, excedimos el plazo. Ahora se le va a colocar una placa que ya se logró obtener mediante EsSalud. Todos los implementos llegaron hace dos semanas a Piura, pero nos envían de una oficina a otra. Estamos desesperados”, sostuvo Martín Sandoval.

Paciente depende de una sonda para alimentarse

Debido a su estado de salud, Luis Sandoval fue sometido a una traqueotomía para poder alimentarse. No obstante, mientras no se realice la intervención abdominal y la colocación de la placa craneal, no podrán retirarle la sonda.

Su hermano explicó que el paciente depende completamente de terceros para realizar sus actividades diarias y que apenas puede comunicarse mediante señas debido a su delicado estado.

“Él depende de otras personas. Solo puede hablar con señas y constantemente se queja del dolor en la zona donde está alojada la calota. Es un sufrimiento permanente”, expresó.