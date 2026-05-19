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Reniec lanzará megacampaña de DNI gratuito en 22 regiones del Perú este 24 de marzo: ¿quiénes serán los beneficiarios?

Durante esta intervención se ofrecerán trámites como la inscripción del DNI, renovación, rectificación de datos y entrega gratuita del DNI. La campaña busca facilitar el acceso a la identidad a miles de ciudadanos.

Entre los trámites gratuitos estarán la inscripción, renovación y rectificación del DNI. Se espera realizar unas 17 mil atenciones durante la campaña.
Entre los trámites gratuitos estarán la inscripción, renovación y rectificación del DNI. Se espera realizar unas 17 mil atenciones durante la campaña. | Foto: Andina/Composición LR
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará una nueva campaña nacional de documentación gratuita dirigida a poblaciones vulnerables en 22 regiones del país. La intervención se desarrollará entre el 18 y el 24 de mayo mediante 266 caravanas itinerantes desplegadas en comunidades rurales, caseríos, centros poblados y zonas de difícil acceso.

La entidad informó que estas jornadas buscan reducir las brechas de indocumentación y facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI) para miles de ciudadanos que enfrentan dificultades económicas, geográficas o tecnológicas. Durante la campaña también se brindarán servicios gratuitos relacionados con actualización y regularización de datos.

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¿Quiénes podrán acceder al DNI gratuito durante las campañas del Reniec en 22 regiones del Perú?

Las campañas estarán dirigidas principalmente a personas en situación de vulnerabilidad social y económica. Según informó Reniec, los beneficiarios priorizados serán:

  • Niñas, niños y adolescentes.
  • Personas adultas mayores.
  • Personas con discapacidad.
  • Población indígena y comunidades originarias.
  • Ciudadanos en situación de pobreza y pobreza extrema.
  • Personas afectadas por emergencias.
  • Habitantes de zonas alejadas con limitado acceso a servicios del Estado.

Las brigadas itinerantes llegarán a localidades de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

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¿Qué trámites gratuitos realizará Reniec durante la megacampaña de documentación en zonas vulnerables?

Durante las jornadas de atención, Reniec realizará diferentes gestiones vinculadas al Documento Nacional de Identidad sin costo para la población beneficiaria. Entre los principales servicios figuran:

  • Inscripción por primera vez del DNI.
  • Renovación del documento.
  • Rectificación de datos personales.
  • Duplicado de DNI.
  • Actualización de domicilio.
  • Entrega gratuita del documento de identidad.

La entidad proyecta realizar aproximadamente 17.000 atenciones durante esta campaña nacional. Además, informó que en lo que va del 2026 ya se han entregado más de 150.000 DNI gratuitos a nivel nacional, mientras que durante el 2025 la cifra superó los 600.000 documentos emitidos sin costo.

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