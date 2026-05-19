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Sociedad

Hallan piezas prehispánicas en perfecto estado dentro de zona arqueológica invadida en Huaura

El Ministerio de Cultura recuperó un sector invadido del Sitio Arqueológico Pampa de Ánimas, en Santa María, tras un operativo con la Policía Nacional del Perú.

Ministerio de Cultura recuperó área invadida del Sitio Arqueológico Pampa de Ánimas en Huaura
Ministerio de Cultura recuperó área invadida del Sitio Arqueológico Pampa de Ánimas en Huaura
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El Ministerio de Cultura (Mincul) recuperó un sector invadido del Sitio Arqueológico Pampa de Ánimas, ubicado en el distrito de Santa María, provincia de Huaura, en la región Lima, tras un operativo realizado en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). En el lugar se detectó la ocupación ilegal de parte del área intangible del monumento.

Durante la operación, las autoridades verificaron la instalación de cercos de troncos con alambre de púas, sembríos de tunas con sistemas de riego y estructuras precarias delimitadas con materiales rústicos, lo que evidenció la ocupación no autorizada del terreno arqueológico.

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¿Qué se encontró dentro de la zona invadida?

En medio de la intervención, los especialistas hallaron dos vasijas de cerámica de origen prehispánico, que se encontraban en buen estado de conservación dentro de uno de los módulos rústicos construidos con caña y esteras. Las piezas fueron puestas bajo custodia del Mincul para su evaluación y conservación.

Según informó el sector, los responsables de la invasión no fueron ubicados durante la diligencia, por lo que se procedió al retiro inmediato de los elementos instalados ilegalmente y a la elaboración del acta correspondiente.

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¿Cómo se realizó la recuperación del área arqueológica?

La intervención fue ejecutada por especialistas de la Dirección de Control y Supervisión del Ministerio de Cultura, junto con representantes de la Procuraduría Pública y la Unidad Ejecutora 003 Caral–Sede Vichama, además de efectivos de la Comisaría de Cruz Blanca de la PNP.

El operativo se realizó luego de una denuncia previa que alertó sobre la afectación del sitio arqueológico, lo que permitió una acción rápida en defensa del patrimonio cultural de la Nación. La cartera de Cultura exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier atentado contra bienes arqueológicos e históricos.

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