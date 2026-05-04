Se agotan boletos presenciales para visitar Machu Picchu: esto dice el Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura informó que las 1,000 entradas disponibles para el 5 de mayo se agotaron | Andina

El Ministerio de Cultura informó que las 1,000 entradas disponibles para el 5 de mayo se agotaron | Andina

Los boletos presenciales para ingresar a Machu Picchu correspondientes al 5 de mayo de 2026 se agotaron en su totalidad. Así lo informó el Ministerio de Cultura, que precisó que las mil entradas disponibles a la maravilla del mundo fueron vendidas ante la alta demanda de visitantes en esta temporada.

La entidad señaló que no es posible ampliar el número de boletos, debido a los límites establecidos en la normativa vigente orientada a la protección y conservación del santuario histórico. Esta restricción busca garantizar un flujo controlado de turistas y evitar afectaciones al patrimonio.

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Comunicado del Ministerio de Cultura

Límites por conservación

A través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, la cartera reafirmó que el acceso a Machu Picchu se mantiene bajo criterios de seguridad, orden y calidad en la atención. En ese sentido, insistió en que las disposiciones vigentes priorizan la preservación del sitio arqueológico frente al incremento de la demanda turística.

Asimismo, la institución exhortó a los visitantes nacionales y extranjeros a considerar otros destinos en la región Cusco, que cuenta con diversos atractivos culturales, entre ellos sitios arqueológicos, museos y espacios históricos que complementan la experiencia turística.

Finalmente, el Ministerio de Cultura reiteró su compromiso con la protección y adecuada gestión del patrimonio cultural, en cumplimiento de la normativa vigente.