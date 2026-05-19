Luego de que un sismo de magnitud 6,1 remeciera Ica en horas de la tarde y dejara al menos 13 heridos, en Facebook comenzó a circular un supuesto comunicado de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) que asegura que la casa de estudios tomó la decisión de suspender las actividades académicas y administrativas los días 19, 20, 21 y 22 de mayo, como medida de “prevención y seguridad”. Sin embargo, en diálogo con La República, la jefa de prensa de la UTP Ica, Jennifer Peláez, negó la veracidad de ese pronunciamiento.

Por otra parte, tras el temblor registrado este miércoles, usuarios reportaron la caída de parte del techo de la UTP. Ante ello, la universidad emitió un comunicado oficial en el que informó que se realizaron todas las inspecciones junto con las autoridades correspondientes y que no se determinaron daños estructurales que comprometan la seguridad de la comunidad universitaria.

“Como consecuencia de un sismo de magnitud 6.1, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos y solo se registraron daños superficiales, que en ningún momento pusieron en riesgo a los estudiantes, docentes ni colaboradores de la UTP.”, expresó.

La UTP Ica no dispuso la suspensión de sus actividades.

Asimismo, identificaron la difusión de comunicados falsos en nombre de la universidad, por lo que pidieron a sus estudiantes “a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la UTP.”