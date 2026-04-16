Invasiones y obras ilegales ponen en riesgo seis sitios arqueológicos de Perú: Mincul dispone protección provisional

Hatun Xauxa constituyó una de las principales instalaciones incaicas del Qhapaq Ñan, hoy afectada en su Sector 6 por invasiones y construcciones. | Qhapaq Ñan Perú

Hatun Xauxa constituyó una de las principales instalaciones incaicas del Qhapaq Ñan, hoy afectada en su Sector 6 por invasiones y construcciones. | Qhapaq Ñan Perú

Seis sitios arqueológicos en el país enfrentan riesgos por invasiones, obras ilegales y huaqueo, lo que ha llevado al Ministerio de Cultura (Mincul) a disponer su protección provisional en regiones como Junín, Arequipa, Ica y Áncash. La medida busca frenar intervenciones que ya comprometen la integridad de estos espacios vinculados al patrimonio prehispánico.

La decisión fue oficializada mediante resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano y establece una protección inicial de dos años, prorrogable. Además, contempla la paralización de actividades invasivas, señalización de áreas y acciones de control, mientras se avanza en su delimitación definitiva como bienes del Patrimonio Cultural de la Nación.

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¿Cuáles son los sitios arqueológicos con protección provisional?

Hatun Xauxa Sector 6 (Junín)

En la zona arqueológica monumental Hatun Xauxa Sector 6, ubicada en el distrito de Sausa, provincia de Jauja, inspectores detectaron la construcción de viviendas de ladrillo y cemento, además de cercos perimétricos y estructuras rústicas dentro del área intangible del sitio. Estas ocupaciones afectan directamente el espacio arqueológico.

El informe también reporta el deterioro de muros con hornacinas trapezoidales por causas naturales. Ante ello, el Ministerio dispuso la señalización del área, la instalación de hitos de delimitación y la coordinación con autoridades locales y judiciales para evitar nuevas afectaciones.

Lari Lari uno (Arequipa)

En el paisaje arqueológico Lari Lari uno, ubicado en el distrito de Cayma, se registra el avance de la expansión urbana con la construcción de viviendas de hasta cinco pisos, apertura de vías asfaltadas y remoción de tierras para proyectos inmobiliarios.

Estas intervenciones amenazan antiguos andenes agrícolas prehispánicos, que ya presentaban deterioro por erosión eólica y lluvias. El Ministerio ordenó el cese de afectaciones y la señalización del área para frenar el avance urbano sobre el patrimonio.

Pampa Prieta y Carhuas uno B (Ica)

En la región Ica se emitieron dos resoluciones. En el sitio arqueológico Pampa Prieta, ubicado en el distrito de Humay, provincia de Pisco, se identificó afectación por expansión agrícola y urbana, además del colapso de estructuras debido a la erosión natural.

En el paisaje arqueológico Carhuas uno B, en la misma región, se detectaron remociones de terreno e instalaciones vinculadas a actividades de producción avícola. En ambos casos se dispuso la paralización de actividades invasivas, retiro de estructuras temporales y señalización del área.

Sala Kaqa (Áncash)

En el distrito de Pamparomas, provincia de Huaylas, el sitio arqueológico Sala Kaqa fue afectado por la apertura de una nueva trocha carrozable y la expansión de actividades agrícolas en zonas cercanas a recintos prehispánicos.

Ante ello, la resolución ordena detener nuevas ocupaciones, instalar paneles informativos y colocar hitos de delimitación para evitar la ocupación progresiva del área arqueológica.

PucaPuca (Arequipa)

En el distrito de Tipán, provincia de Castilla, el sitio arqueológico PucaPuca presenta excavaciones clandestinas asociadas al huaqueo en estructuras funerarias, además de erosión natural y colapso de muros.

Frente a estas afectaciones, se dispuso la protección provisional del área, así como acciones de vigilancia y control para evitar nuevas intervenciones ilegales.

Con estas disposiciones, el Ministerio de Cultura inicia el proceso técnico y legal para la identificación, declaración y delimitación definitiva de cada sitio arqueológico, además de reforzar su protección mediante coordinación con gobiernos regionales y locales.