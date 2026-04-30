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Espectáculos

Renato Rossini lanza polémica frase sobre sus compañeros de 'La granja VIP': usuarios piden intervención del Ministerio de Cultura

"Ellos tienen que comer mote", fue el desatinado comentario que lanzó Renato Rossini en contra de sus compañeros de 'La granja VIP', lo cual provocó más de una reacción.

Renato Rossini regresó a 'La granja VIP' con una actitud bastante polémica. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Renato Rossini regresó a 'La granja VIP' con una actitud bastante polémica. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Renato Rossini vuelve a situarse en el centro de la atención mediática luego de protagonizar un episodio controvertido en 'La granja VIP' el 29 de abril. El exchico reality generó una fuerte reacción en redes sociales tras emitir una frase durante una escena cotidiana que fue interpretada como ofensiva por la audiencia.

El momento ocurrió mientras compartía la preparación del desayuno con Pablo Heredia en la cocina del programa. Lo que inició como una conversación casual tomó un giro inesperado cuando sus palabras comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, especialmente en 'X', donde el video se viralizó y provocó una ola de cuestionamientos por su comportamiento.

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El polémico comentario de Renato Rossini que causó gran revuelo

La situación se desarrolló cuando Pablo Heredia propuso preparar atún con cebolla, una alternativa similar a la que consumía el denominado "team reales", grupo conformado por Diego Chávarri, Mónica Torres, Pamela López, Paul Michael, Gabriela Herrera, Mark Vito, Cri Cri y Celine Aguirre dentro del reality.

Ante ello, Renato Rossini respondió con una frase que desató la controversia: "Muy gourmet para esta gente, ellos tienen que comer mote". El comentario generó incomodidad en el momento, evidenciada en la reacción de Heredia, quien optó por no profundizar y se limitó a una sonrisa breve, sin validar la expresión.

Lejos de detenerse, el participante añadió "Cancelado otra vez", lo que fue interpretado por los usuarios como una señal de que era consciente del impacto de sus palabras. El clip se difundió ampliamente en redes sociales y, posteriormente, varios internautas señalaron que el registro en vivo habría sido retirado del canal oficial, lo que incrementó la polémica en torno a 'La granja VIP'.

PUEDES VER: Renato Rossini Jr. deja Perú tras ser eliminado del reality 'La Granja VIP': "Les avisé: salgo 'funado' y me voy"

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Usuarios piden intervención del Ministerio de Cultura por frase de Renato Rossini

La reacción en redes sociales fue inmediata y contundente. Numerosos usuarios calificaron el comentario de Renato Rossini como clasista e incluso racista, reavivando críticas previas sobre su comportamiento dentro del programa. En ese contexto, varios mensajes incluyeron menciones directas al Ministerio de Cultura, con las que exigían algún tipo de pronunciamiento o intervención.

Publicaciones difundidas en 'X' cuestionaron la falta de respuesta institucional y criticaron la naturaleza del comentario, al señalar que este tipo de expresiones pueden reforzar estereotipos sociales.

"Renato dijo estos comentarios racistas", "Ministerio de Cultura, ¿harán algo o están pintados?", "Mincul, para esto no existen disculpas", "Por algo han borrado esa transmisión del canal de YouTube", expresaron los usuarios al etiquetar al Ministerio de Cultura, a la espera de una respuesta del organismo estatal.

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