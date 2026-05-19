¿Cuándo se considera terremoto y cuándo es temblor?

En Perú, se emplean los términos “temblor”, “sismo” y “terremoto” para describir movimientos telúricos, aunque generan confusión sobre sus diferencias. | Foto: Dall-E

En Perú, se emplean los términos “temblor”, “sismo” y “terremoto” para describir movimientos telúricos, aunque generan confusión sobre sus diferencias. | Foto: Dall-E

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En Perú, muchas personas suelen utilizar los términos “temblor”, “sismo” y “terremoto” para describir movimientos telúricos, aunque no siempre existe claridad sobre las diferencias entre los conceptos. Según explicó el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a Agencia Andina, las tres palabras hacen referencia al mismo fenómeno desde el punto de vista técnico, aunque en el uso cotidiano suelen asociarse a distintos niveles de daño.

Por otro lado, el IGP utiliza la escala de Mercalli Modificada para evaluar el nivel de percepción y daños que genera un sismo en la superficie. Esta escala va del grado I al XII y permite identificar qué tan fuerte fue el movimiento telúrico según sus efectos en viviendas, infraestructura y personas. Mientras más alto es el grado, mayor es el impacto registrado tras el evento sísmico.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI, ROBERTO SÁNCHEZ Y LA SEGUNDA VUELTA QUE NADIE SOÑÓ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

IGP: escala de magnitudes

¿Cuál es la diferencia entre un sismo, un temblor y un terremoto, según el IGP?

Hernando Tavera explicó a Andina que, técnicamente, los términos “sismo”, “temblor” y “terremoto” son sinónimos porque todos describen una vibración súbita del suelo o subsuelo producida por el paso de ondas sísmicas.

El especialista precisó que en otros países normalmente se emplea una sola denominación para este tipo de eventos. Por ejemplo:

En Estados Unidos se utiliza el término “earthquake”.

En Francia y México suelen emplear la palabra “temblor”.

En Perú se usan diferentes términos dependiendo de la percepción del daño generado.

Por esta razón, el IGP prefiere utilizar oficialmente el término “sismo” para evitar interpretaciones subjetivas relacionadas con la magnitud del evento o las consecuencias registradas.

¿Por qué en Perú se usan distintos términos para los movimientos sísmicos y qué significa cada uno?

Según explicó Tavera a Andina, la percepción ciudadana suele asociar la palabra “terremoto” con movimientos sísmicos destructivos, mientras que “temblor” se relaciona con eventos leves o moderados que no generan daños importantes.

El especialista también indicó que el IGP utiliza distintos sistemas para evaluar el comportamiento de un sismo. Uno de ellos mide la aceleración del suelo y otro analiza el nivel de daño observado en superficie mediante la escala de Mercalli, que va del grado I al XII.

Como ejemplo, recordó que el sismo de Pisco ocurrido en 2007 registró niveles de aceleración de entre 240 y 300 centímetros por segundo al cuadrado, mientras que el terremoto de Chile de 2010 alcanzó valores de hasta 800. En el caso del movimiento sísmico reciente en Lima, señaló que los niveles de sacudimiento fueron moderados y no ocasionaron daños estructurales importantes en la capital.