Sismo en Ica: reportan heridos y daños materiales en viviendas, comercios e iglesia tras temblor

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Un sismo de magnitud 6,1 sacudió la ciudad de Ica a las 12.57 p. m. del martes 19 de mayo, con epicentro ubicado a 41 kilómetros al sur de la ciudad y a una profundidad de 81 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú.

El movimiento telúrico fue percibido en Lima y otras regiones cercanas, pero no generó alerta de tsunami en el litoral peruano, de acuerdo con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. El reporte preliminar de daños del Instituto Nacional de Defensa Civil, actualizado a las 2.10 p. m., da cuenta de viviendas afectadas, locales públicos con daños, infraestructura educativa comprometida y personas heridas.

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Heridos son atendidos en hospital de Ica

Según RPP Noticias, al menos tres personas han ingresado al Hospital Regional de Ica con golpes y contusiones debido al sismo registrado esta tarde en la región. Los pacientes son atendidos por médicos de turno y hay ambulancias listas para iniciar desplazamientos en caso se requieran más evacuaciones, precisó el medio.

Heridos son atendidos en hospital regional de Ica

Afectaciones en universidades, comercios e iglesia tras sismo

Uno de los recintos afectados por el sismo fue la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), en Ica. A través de varios videos, estudiantes reportaron el colapso parcial del área del comedor, lo que provocó la caída de baldosas y restos de la infraestructura. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas como consecuencia de estos incidentes.

Un panorama similar se registró en el Banco de la Nación, ubicado en el Cercado de Ica. Algunas imágenes dan cuenta de la caída de parte del techo al interior de la entidad. En tanto, en centros comerciales de la región, los productos terminaron tendidos sobre el pasadizo a raíz del fuerte movimiento.

Caída parcial de techo en la UTP de Ica

Caída parcial del techo en el Banco de la Nación de Ica

Por otro lado, personal de Defensa Civil del distrito de Los Aquijes, en Ica, reportó daños en viviendas. En una de las imágenes, se aprecia un bloque de la infraestructura colapsado.

Daños en viviendas del distrito de Los Aquijes, en Ica

Asimismo, parte de la torre de la Catedral de Ica, que permanecía cerrada, colapsó tras el fuerte sismo.

Daños en la Catedral de Ica

Suspensión de clases por el movimiento sísmico

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga anunció la suspensión de sus actividades académicas y administrativas tras el movimiento telúrico. La institución informó que su Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con Defensa Civil, realizará la evaluación de todos los locales universitarios con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad y resguardar la integridad de la comunidad universitaria.

Por su parte, la Universidad Tecnológica del Perú anunció la suspensión de sus actividades académicas y administrativas del 19 al 22 de mayo, debido a las recientes disposiciones de prevención y seguridad. Asimismo, la institución aseguró que las autoridades evaluarán las condiciones de las instalaciones para garantizar la seguridad. Por tal motivo, informó que los exámenes parciales y demás actividades programadas en esas fechas se desarrollarán de manera virtual mediante sus plataformas oficiales.

Comunicado de San Luis Gonzaga

Comunicado UTP

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