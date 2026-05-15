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Fiscalía pide más de 10 años de cárcel por muerte de 'Trvko' durante protestas | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Hasta 8 años de cárcel para maltratadores de animales: Congreso aprueba dictamen que endurece penas en el Código Penal

Ahora, quienes causen lesiones graves a animales enfrentan mayores castigos y se introducen responsabilidades especiales para quienes tienen animales bajo su custodia.

Además, se contemplan sanciones más severas para agresiones con fuego, armas o veneno.
Además, se contemplan sanciones más severas para agresiones con fuego, armas o veneno. | Foto: Agencia Andina
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El Pleno del Congreso aprobó un dictamen que modifica el artículo 206-A del Código Penal y endurece las sanciones por actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. La propuesta recibió 91 votos a favor y quedó exonerada de segunda votación, por lo que continuará con el trámite correspondiente para su eventual promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

La reforma establece penas de hasta 8 años de prisión para quienes provoquen la muerte de animales mediante actos de crueldad o abandono. Además, incorpora nuevos agravantes relacionados con violencia extrema, difusión de agresiones en redes sociales y otro tipo de abuso contra animales, en respuesta al incremento de casos denunciados en el país.

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Congreso incorpora nuevos agravantes por crueldad y violencia extrema contra animales

El dictamen reúne seis proyectos de ley y fue sustentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Entre los cambios aprobados figura el aumento de penas para quienes causen lesiones graves a los animales, como pérdida de órganos, sentidos o miembros principales, así como para quienes utilicen fuego, armas o veneno durante las agresiones.

La norma también considera agravantes los actos cometidos con ensañamiento, brutalidad o sadismo. Asimismo, endurece las sanciones cuando los hechos sean grabados o difundidos mediante imágenes, videos o plataformas digitales. Otro punto incorporado es la responsabilidad especial para veterinarios, entrenadores, cuidadores, policías, serenos, integrantes de las Fuerzas Armadas y funcionarios públicos que tengan animales bajo su custodia.

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