HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     
Política

PPK confirma que votará por Keiko Fujimori: "Yo creo que apoyar no es sumar votos"

El expresidente aseguró que no tiene confianza en el entorno de Roberto Sánchez.

PPK señaló que no endosará a Fujimori, pero no negó que votaría por ella | Composición: LR.
PPK señaló que no endosará a Fujimori, pero no negó que votaría por ella | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) señaló que votará por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. No obstante, Kuczynski precisó que ello no implica necesariamente un respaldo político formal a la plataforma fujimorista ni un llamado a sus seguidores para que voten por la candidata.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Creo que el endoso de votos es algo muy frágil y que no tiene mucha influencia, más aún viniendo de una persona como yo, que ya ha cumplido muchos años. Yo creo que apoyar no es sumar votos; es simplemente decir: ‘Esto me parece bien’, y etcétera”, declaró en entrevista con Milagros Leiva.

TE RECOMENDAMOS

ROBERTO SÁNCHEZ ALISTA SU EQUIPO TÉCNICO Y DEBATE FINAL | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Jefe del Ejército “reactiva” contrato anulado para que rusos reparen helicópteros

lr.pe

El exmandatario calificó como positivas las propuestas económicas de Fujimori, especialmente la intención de mantener los Tratados de Libre Comercio con países como Estados Unidos. Asimismo, sostuvo que la candidata debería poner ‘más énfasis’ en sus planteamientos fiscales debido al impacto económico que, según indicó, ha generado el actual Congreso.

PPK también expresó su desconfianza hacia la plataforma electoral de Juntos por el Perú: “No veo, en mi conciencia, cómo podría votar por el señor Roberto Sánchez. Está rodeado de gente que no inspira ninguna confianza, entre ellos el señor Antauro Humala. El voto es secreto, pero yo sí voy a votar por ella (Keiko Fujimori)”, afirmó.

PUEDES VER: Rusia exige al Perú contratar a su socia panameña para que repare helicópteros

lr.pe

PPK sobre disculpas de Keiko Fujimori: "Yo quiero creer (...) Mi familia ha sufrido mucho"

Tras conocerse que Pedro Pablo Kuczynski sostuvo una reunión con la candidata fujimorista Keiko Fujimori, el exmandatario fue consultado en el programa 'Sin Guion' sobre si creyó en las disculpas que ofreció la lideresa de Fuerza Popular por su comportamiento político durante el periodo en que ejerció la Presidencia. Kuczynski respondió asegurando que apuesta por la reconciliación.

PUEDES VER: Keiko Fujimori presenta a Luis Dyer como jefe del equipo de personeros de Fuerza Popular

lr.pe

“Yo quiero creer. Yo no veo qué gana el mundo si no hay perdón. Creo que guardar rencor no es bueno. Hay que pensar, meditar y perdonar. Soy católico, creo en Dios, tengo fe, creo en la redención y así voy a seguir”, declaró el exmandatario.

La reunión entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori se produjo luego de que el Poder Judicial archivara la investigación fiscal contra el exjefe de Estado por un presunto caso de lavado de activos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
PPK sobre disculpas de Keiko Fujimori: "Yo quiero creer (...) Mi familia ha sufrido mucho"

PPK sobre disculpas de Keiko Fujimori: "Yo quiero creer (...) Mi familia ha sufrido mucho"

LEER MÁS
Poder Judicial archiva investigación a PPK por lavado de activos en la campaña electoral del 2011

Poder Judicial archiva investigación a PPK por lavado de activos en la campaña electoral del 2011

LEER MÁS
Ernesto de la Jara: “El Tribunal Constitucional da sentencias que son aberrantes”

Ernesto de la Jara: “El Tribunal Constitucional da sentencias que son aberrantes”

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefe del Ejército “reactiva” contrato anulado para que rusos reparen helicópteros

Jefe del Ejército “reactiva” contrato anulado para que rusos reparen helicópteros

LEER MÁS
Rusia exige al Perú contratar a su socia panameña para que repare helicópteros

Rusia exige al Perú contratar a su socia panameña para que repare helicópteros

LEER MÁS
Monseñor Jordi Bertomeu revela más de 140 nuevas víctimas del Sodalicio en los últimos 10 días

Monseñor Jordi Bertomeu revela más de 140 nuevas víctimas del Sodalicio en los últimos 10 días

LEER MÁS
Ahora Nación rechaza apoyar a Keiko y condiciona respaldo a Sánchez: "Ni fujimorismo, ni cogobierno"

Ahora Nación rechaza apoyar a Keiko y condiciona respaldo a Sánchez: "Ni fujimorismo, ni cogobierno"

LEER MÁS
Jorge Nieto sobre apoyo a Roberto Sánchez o Keiko Fujimori: "También tenemos la opción de viciar el voto"

Jorge Nieto sobre apoyo a Roberto Sánchez o Keiko Fujimori: "También tenemos la opción de viciar el voto"

LEER MÁS
Roberto Burneo sobre las elecciones 2026: "Con o sin problemas logísticos, el resultado iba a ser el mismo"

Roberto Burneo sobre las elecciones 2026: "Con o sin problemas logísticos, el resultado iba a ser el mismo"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar
Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

Panini

Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025