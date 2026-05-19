PPK confirma que votará por Keiko Fujimori: "Yo creo que apoyar no es sumar votos"

PPK señaló que no endosará a Fujimori, pero no negó que votaría por ella | Composición: LR.

PPK señaló que no endosará a Fujimori, pero no negó que votaría por ella | Composición: LR.

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El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) señaló que votará por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. No obstante, Kuczynski precisó que ello no implica necesariamente un respaldo político formal a la plataforma fujimorista ni un llamado a sus seguidores para que voten por la candidata.

“Creo que el endoso de votos es algo muy frágil y que no tiene mucha influencia, más aún viniendo de una persona como yo, que ya ha cumplido muchos años. Yo creo que apoyar no es sumar votos; es simplemente decir: ‘Esto me parece bien’, y etcétera”, declaró en entrevista con Milagros Leiva.

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El exmandatario calificó como positivas las propuestas económicas de Fujimori, especialmente la intención de mantener los Tratados de Libre Comercio con países como Estados Unidos. Asimismo, sostuvo que la candidata debería poner ‘más énfasis’ en sus planteamientos fiscales debido al impacto económico que, según indicó, ha generado el actual Congreso.

PPK también expresó su desconfianza hacia la plataforma electoral de Juntos por el Perú: “No veo, en mi conciencia, cómo podría votar por el señor Roberto Sánchez. Está rodeado de gente que no inspira ninguna confianza, entre ellos el señor Antauro Humala. El voto es secreto, pero yo sí voy a votar por ella (Keiko Fujimori)”, afirmó.

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PPK sobre disculpas de Keiko Fujimori: "Yo quiero creer (...) Mi familia ha sufrido mucho"

Tras conocerse que Pedro Pablo Kuczynski sostuvo una reunión con la candidata fujimorista Keiko Fujimori, el exmandatario fue consultado en el programa 'Sin Guion' sobre si creyó en las disculpas que ofreció la lideresa de Fuerza Popular por su comportamiento político durante el periodo en que ejerció la Presidencia. Kuczynski respondió asegurando que apuesta por la reconciliación.

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“Yo quiero creer. Yo no veo qué gana el mundo si no hay perdón. Creo que guardar rencor no es bueno. Hay que pensar, meditar y perdonar. Soy católico, creo en Dios, tengo fe, creo en la redención y así voy a seguir”, declaró el exmandatario.

La reunión entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori se produjo luego de que el Poder Judicial archivara la investigación fiscal contra el exjefe de Estado por un presunto caso de lavado de activos.