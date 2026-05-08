HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Economía

Publican Ley del Boleto Turístico Nacional para visitar circuitos culturales del país: ¿Qué sitios incluirá?

La nueva norma incentiva la promoción de circuitos turísticos del Perú, cuyos recursos ayudarán a la conservación del patrimonio cultural del país. Solo dos sitios están exceptuados de la ley.

Turistas podrán adquirir un boleto físico o digital para ingresar a estos sitios culturales.
Turistas podrán adquirir un boleto físico o digital para ingresar a estos sitios culturales. | Foto: La República/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

El Congreso de la República promulgó la nueva Ley del Boleto Turístico (Ley N.º 32586), que establece un marco normativo para integrar monumentos arqueológicos, museos y sitios históricos en rutas, corredores y circuitos turísticos en todo el país. Su objetivo es incentivar las visitas turísticas y generar recursos para la conservación del patrimonio cultural del país.

Únete a nuestro canal de política y economía

Además, la norma define mecanismos para la administración, distribución y uso de los ingresos generados por la venta del boleto turístico, priorizando la inversión en la conservación, recuperación, puesta en valor y promoción de los bienes culturales de la Nación.

TE RECOMENDAMOS

SUSANA BACA EN VIVO: ¿QUÉ LE CANTA AL PERÚ? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

Con esta norma, los turistas podrán adquirir un boleto físico o digital para ingresar a estos sitios culturales.

PUEDES VER: MEF destina más de S/24.9 millones a 17 municipalidades para intervenciones frente a desastres naturales en 2026

lr.pe

Mincul administrará ingresos del Boleto Turístico para proteger el patrimonio cultural

El Mincul tendrá a su cargo la recaudación, administración y distribución de los ingresos generados por la venta del boleto turístico. La transferencia de los recursos a las entidades involucradas se realizará de forma mensual, mientras que los gobiernos regionales y locales deberán rendir cuentas trimestralmente sobre su uso.

La distribución de lo recaudado será de la siguiente manera: 20% para municipalidades provinciales, 40% para municipalidades distritales, 30% para la Dirección Desconcentrada de Cultura y 10% para las direcciones o gerencias regionales de turismo. Cuando una zona arqueológica esté ubicada en el distrito capital de la provincia, este recibirá el 60% correspondiente.

Los recursos deberán destinarse exclusivamente a la conservación, recuperación, protección, puesta en valor, promoción y acondicionamiento de los bienes del patrimonio cultural. Además, la ley prohíbe que estos fondos se utilicen en gastos corrientes como remuneraciones, pensiones u otras prestaciones sociales.

PUEDES VER: Cuándo depositan la CTS 2026: fecha, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar

lr.pe

Nueva ley crea el Boleto Turístico con apoyo del Mincul y Mincetur

La ley establece la creación de los Comités de Coordinación del Boleto Turístico (CCBT) en cada departamento donde existan bienes culturales públicos integrables al sistema. Estos estarán conformados por representantes de municipalidades provinciales y distritales, direcciones desconcentradas de cultura y direcciones o gerencias regionales de comercio exterior y turismo, con participación ad honorem y una vigencia de dos años.

En caso de bienes culturales no administrados por el Ministerio de Cultura (Mincul), sus administradores podrán integrarse al comité si manifiestan su intención de participar en la creación del boleto turístico.

Entre sus principales tareas figura evaluar qué bienes culturales integrarán rutas o circuitos y definir el precio del boleto turístico. También deberán establecer los días de vigencia del boleto y las condiciones de devolución del pago.

Estas funciones deberán alinearse con el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), los planes regionales (PERTUR) y las políticas sectoriales aprobadas por el Mincul y Mincetur.

PUEDES VER: Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

lr.pe

Excepciones del Boleto Turístico Nacional

De acuerdo con la Ley N.º 32586, el Boleto Turístico Nacional no incluye el acceso al Parque Arqueológico de Machu Picchu y la Red de Caminos Inca del Santuario Histórico de Machu Picchu, debido a que estos cuentan con sus propios regímenes legales.

Boleto Turístico tendrá plataforma digital y reglamento en 90 días

La norma dispone el desarrollo de una plataforma digital para la venta del boleto turístico, a cargo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en las zonas donde existan limitaciones técnicas o de conectividad, continuará utilizándose el boleto físico.

El Mincul publicará la relación de bienes culturales que podrán integrarse a los circuitos turísticos, lo que permitirá ampliar progresivamente la oferta disponible en todo el país.

Asimismo, PROMPERÚ brindará asistencia técnica a los comités y al sistema turístico para acciones de promoción. Finalmente, el Poder Ejecutivo deberá aprobar el reglamento de la ley en un plazo máximo de 90 días desde su entrada en vigor, lo que permitirá su implementación operativa.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Volveremos a ser el mejor destino de Sudamérica? Las 21 nominaciones de Perú en las que buscará arrasar en los "Óscar" del Turismo 2026

¿Volveremos a ser el mejor destino de Sudamérica? Las 21 nominaciones de Perú en las que buscará arrasar en los "Óscar" del Turismo 2026

LEER MÁS
Cusco: ¿qué lugares necesitas visitar sí o sí? Revisa las 'fijas' para tu viaje

Cusco: ¿qué lugares necesitas visitar sí o sí? Revisa las 'fijas' para tu viaje

LEER MÁS
Estos son los pueblos mágicos del Perú que debes visitar: Mincetur muestra la lista para conocerlos

Estos son los pueblos mágicos del Perú que debes visitar: Mincetur muestra la lista para conocerlos

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fonavi: más de 66.000 exaportantes cobrarán desde el 14 de mayo el Reintegro 5

Fonavi: más de 66.000 exaportantes cobrarán desde el 14 de mayo el Reintegro 5

LEER MÁS
Cuándo depositan la CTS 2026: fecha, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar

Cuándo depositan la CTS 2026: fecha, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
Gremios de construcción exigen “shock reactivador” ante paralización de obras públicas en el Perú

Gremios de construcción exigen “shock reactivador” ante paralización de obras públicas en el Perú

LEER MÁS
CTS 2026: trabajadores del régimen privado con jornada mínima de 4 horas diarias también cobran en mayo y noviembre

CTS 2026: trabajadores del régimen privado con jornada mínima de 4 horas diarias también cobran en mayo y noviembre

LEER MÁS
Sunass: Solo 19 de 46 distritos de Lima Metropolitana y el Callao disponen de agua potable durante las 24 horas del día

Sunass: Solo 19 de 46 distritos de Lima Metropolitana y el Callao disponen de agua potable durante las 24 horas del día

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025