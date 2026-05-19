Jefe del Ejército “reactiva” contrato anulado para que rusos reparen helicópteros

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El comandante general del Ejército, general de división Oswaldo Calle Talledo, autorizó aceptar la solicitud de la empresa panameña Milenium Veladi Corp., que representa a una corporación estatal rusa que rehabilita helicópteros Mi, para que se le conceda un nuevo plazo y culmine la reparación total (overhaul) de tres aeronaves del instituto castrense.

El mandato del general Calle contradice la resolución que adoptó el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE) el 10 de diciembre de 2025: la cancelación del contrato que firmó con Milenium Veladi Corp. el 10 de noviembre de 2023. La empresa panameña vulneró todos los plazos que se le dieron y, sin embargo, no completó el overhaul de tres helicópteros Mi, pese a que el CEMAE le abonó el 70% de los US$20,3 millones acordados.

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El 7 de abril de este año, el general Oswaldo Calle autorizó que, mediante una conciliación, el Ejército acepte todos los términos requeridos por Milenium Veladi Corp., como un plazo de 135 días calendario (alrededor de 4,5 meses) para finalizar el proceso de reparación mayor de las aeronaves, una exigencia que el CEMAE rechazó porque no está prevista en el contrato, por lo que sería ilegal.

Primera página del "acta de conciliación total" que impide al Ejercito iniciar acciones legales contra Milenium Veladi Corp. Foto: La Republica

Un doble papel

Lo llamativo es que el general de división Oswaldo Calle Talledo está siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios por presuntamente haber orientado la contratación sin licitación a favor de Milenium Veladi Corp. cuando ejercía como comandante general del Comando Logístico del Ejército (COLOGE) en 2023, durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.

El acuerdo de conciliación se registró el 10 de abril de este año, tres días después del visto bueno del general Calle. Por Milenium Veladi Corp. intervino su representante César Cueva Castro y, por el Ejército, el procurador del instituto armado, Wilmot Bueno Paulet. No participó nadie del CEMAE, la entidad usuaria afectada por el incumplimiento del contrato por parte de la empresa panameña.

Según el acta del acuerdo conciliatorio total, documento al que accedió La República, el procurador Wilmot Bueno no solo aceptó suspender los efectos legales de la anulación del contrato y obligación de hacer, sino que también accedió a todos los requerimientos de la empresa panameña, lo que le permitió continuar con el overhaul como si nada hubiera pasado.

Para que no quede duda sobre el origen de la aceptación del acuerdo conciliatorio, se deja constancia en el acta de que proviene de una orden del comandante general del Ejército: “Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en celebrar un Acuerdo de conformidad con lo señalado en la Resolución de la Comandancia General del Ejército (RCGE N°196-2026 SMGE/CEMAE/DELOG/DEC), de fecha 7 de abril de 2026, suscrito por el general del Ejército, Oswaldo Calle Talledo”.

Milenium Veladi Corp. debió entregar los tres helicópteros en agosto de 2024. Foto: difusión

Con alfombra roja

En realidad, conforme al contenido del acuerdo de conciliación total, Milenium Veladi Corp. se compromete a hacer lo mismo que debió ejecutar según lo previsto en el contrato que firmó con el Ejército el 10 de noviembre de 2023. Pero no lo pudo hacer porque arguyó que la guerra de Rusia contra Ucrania afecta el suministro de componentes, repuestos y herramientas, entre otros. El conflicto continúa y se ha agravado.

“El contratista (Milenium Veladi Corp.) asume la obligación irrevocable e incondicional de culminar en forma total y definitiva el armado integral y entrega en perfectas condiciones de operatividad de las aeronaves objeto del Contrato (del 10 de noviembre de 2023), de acuerdo con los términos de referencia y documentos conexos a la relación contractual, dentro del plazo máximo de 135 días calendario señalado”, señala el acta.

De acuerdo con el contrato, el 13 de agosto de 2024 era el plazo original para la entrega de los tres helicópteros Mi reparados totalmente. El 10 de abril de este año, 605 días después de incumplir con la reparación de las aeronaves, que por ello no están en condiciones de volar, el Ejército le dio un nuevo plazo a Milenium Veladi Corp.

EL DATO

La firma panameña Milenium Veladi Corp. representa a la corporación estatal rusa Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC, por sus siglas en inglés). NASC, a su vez, gestiona las patentes, licencias y autorizaciones de las fábricas rusas de aeronaves, así como la provisión de mantenimiento, venta de componentes y herramientas.

Según los registros públicos de Panamá, Milenium Veladi Corp. designó como representante al empresario peruano Diego Alfaro Di Natale, a quien se vincula con Nicanor Boluarte, hermano de la exmandataria Dina Boluarte, en cuyo gobierno fue contratada precisamente la empresa panameña.

Según el acta de conciliación, Milenium Veladi Corp., si no cumple con el nuevo plazo otorgado, no se opondrá a las acciones legales por parte del Ejército peruano. Es algo que debió hacer el instituto castrense, en lugar de ofrecer un plazo adicional inaceptable.