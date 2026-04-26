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Licencias de conducir ya no se tramitan en Touring Conchán: ¿qué pasó y cómo obtener este documento?

En los primeros días de operación, se reportaron demoras y fallas en el sistema de licencias de conducir, lo que genera largas filas. Se aconseja estar atento a las actualizaciones oficiales de la comuna.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó cambios en el Reglamento de Licencias de Conducir por Puntos.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó cambios en el Reglamento de Licencias de Conducir por Puntos. | Foto: Andina
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Desde el 22 de abril de 2026, la Municipalidad Metropolitana de Lima asumió la emisión de licencias de conducir de clase A en Lima, tras una transferencia de funciones realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con este cambio, los ciudadanos que buscan obtener, renovar o duplicar su brevete deben gestionar sus trámites bajo un nuevo sistema implementado por la comuna limeña.

La medida implica que el Touring y Automóvil Club del Perú dejó de participar en las evaluaciones y procesos administrativos, por lo que ya no se debe acudir a sus sedes tradicionales. Ahora, los usuarios deben realizar sus gestiones en la sede habilitada en Comas o mediante la plataforma digital oficial, en un contexto donde también se han reportado inconvenientes en la atención durante los primeros días de implementación.

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Municipalidad de Lima asume evaluación, emisión y control total de licencias de conducir

Con la entrada en vigor de esta disposición, la Municipalidad de Lima pasó a encargarse de todas las etapas relacionadas con las licencias de conducir de clase A. Esto abarca desde las evaluaciones teóricas hasta las pruebas prácticas de manejo, así como la entrega del documento final para nuevos conductores y quienes requieran revalidación, recategorización o duplicados.

Además, la comuna asumió la responsabilidad de autorizar y supervisar a los centros médicos que emiten certificados de salud necesarios para el trámite. Estos establecimientos deberán operar bajo lineamientos definidos por la autoridad municipal dentro de Lima Metropolitana, como parte de un proceso que busca reorganizar la gestión del transporte terrestre en la capital.

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Nueva sede en Comas concentra trámites y genera reportes de demoras en la atención

Todos los procedimientos se centralizan ahora en el nuevo centro de atención vial ubicado en el distrito de Comas, lo que marca un cambio respecto a los puntos de atención anteriores en Lince y Conchán. Esta sede concentra tanto las evaluaciones como los trámites administrativos vinculados a la obtención de licencias.

Durante los primeros días de funcionamiento, se han reportado largas filas y fallas en el sistema, lo que ha generado demoras en la atención de los usuarios. Ante esta situación, se recomienda revisar las comunicaciones oficiales de la Municipalidad de Lima para conocer actualizaciones sobre citas, horarios y programación de evaluaciones, mientras se estabiliza el servicio en la nueva modalidad.

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