¿Quién juega mañana en el Mundial 2026? Horario y canales de TV para ver los partidos del torneo EN VIVO

El Mundial 2026 será el primero que cuente con 48 países. Foto: FIFA

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Solo quedan horas para que los fanáticos del fútbol disfruten de la inauguración del Mundial 2026. Por primera vez en la historia, 48 selecciones buscarán la gloria en esta inédita edición del certamen. Este jueves 11 de junio se podrán ver dos partidazos.

La selección mexicana, que tiene una de las tres sedes de la Copa del Mundo de la FIFA, estará presente en el cotejo de apertura, correspondiente a la fecha 1 del grupo A.

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¿Quién juega mañana en el Mundial 2026?

El inicio del Mundial 2026 estará marcado por el duelo entre la anfitriona México y su similar de Sudáfrica en el Estadio Azteca. Serán cuatro las selecciones que verán acción en esta jornada.

México vs Sudáfrica

Hora: 2.00 p. m.

Canal: América TV, DSports, Disney Plus Premium

Estadio: Azteca (Ciudad de México, México)

Corea del Sur vs Chequia

Hora: 9.00 p. m.

Canal: DSports

Estadio: Akron (Guadalajara, México)

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver a través de la señal de DSports, canal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. Por su parte, en suelo peruano América TV se encargará de la cobertura de 40 compromisos (en señal abierta y en la app América tvGO).

En caso de que no puedas acceder a alguna de estas opciones, la plataforma Disney Plus Premium permitirá ver algunos encuentros. Además, La República Deportes ofrecerá cobertura con el minuto a minuto de la mayoría de los duelos.

Grupos del Mundial 2026

El Mundial de las tres naciones (Estados Unidos, Canadá y México) contará con 48 selecciones participantes.