Denuncian que policía agredió a escolar frente a sus compañeros en colegio de San Martín de Porres

Acusan a policía de agredir a escolar en San Martín de Porres | Composición LR / ATV Noticias / Difusión

Acusan a policía de agredir a escolar en San Martín de Porres | Composición LR / ATV Noticias / Difusión

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Madres de familia de la institución educativa 3032 Villa Angélica, de San Martín de Porres, denunciaron que una agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificada como Anahí Ramos Ramírez, habría sujetado del cuello a una escolar de tercer grado de secundaria dentro del colegio. El hecho ocurrió el martes 9 de junio y fue grabado en video por un compañero de la menor, lo que generó indignación en el plantel educativo.

Según refieren, la uniformada ingresó de manera prepotente al salón de clases y obligó a los estudiantes a pararse frente a la pizarra con las manos levantadas. Además, al percatarse de que algunos tenían equipos móviles, habría pedido que se los entregaran de forma agresiva. Esto llevó a una de las alumnas a indicarle que no podía tratarlos de esa manera, lo que habría desatado la furia de la agente.

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Policía agrede a escolar

Según contó la víctima a ATV Noticias, la agente policial intentó levantarle el polo frente a sus compañeros para quitarle el celular. Al no lograrlo, la retiró del aula y la colocó contra la baranda del segundo piso del centro educativo, donde la sujetó por el cuello hasta por dos minutos. “Yo lo decía que me soltara, que tenía asma y ya no podía hablar, pero ella seguía y cada vez me apretaba más fuerte”, indicó.

El ataque se habría producido pese a la presencia de la profesora de inglés y del tutor del aula de 3.° B. La mujer policía solo frenó su accionar tras la intervención de otros docentes. Luego, la menor afirmó que fue trasladada a la dirección con las manos sujetadas hacia atrás, como si fuera una delincuente.

Intentan disuadir denuncia

La madre de la joven afectada acudió a la comisaría Barboncito, donde trabajaría la policía involucrada, para presentar la denuncia respectiva. Sin embargo, aseguró que, al llegar, otra integrante de la PNP se acercó a la menor para abrazarla y pedirle disculpas por lo ocurrido, a fin de evitar que procediera con su queja formal. Pese a ello, la familia exige que se realice una investigación exhaustiva para sancionar el accionar de la agente policial.

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