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Sociedad

Detonan fuerte artefacto explosivo en casa de adultos mayores en Arequipa: "No hicimos daño a nadie"

Los propietarios de la vivienda afectada aseguraron que no han recibido amenazas ni mantienen conflictos con terceros. La Policía investiga el ataque.

Los adultos mayores desconocen el móvil del incidente, pues aseguraron que no tienen problemas con nadie.
Los adultos mayores desconocen el móvil del incidente, pues aseguraron que no tienen problemas con nadie. | Composición LR | Mirelia Quispe
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Momentos de tensión vivieron los vecinos de la urbanización Aurora D1, en el Cercado de Arequipa, luego de que un sujeto detonara un artefacto explosivo en la puerta de una vivienda habitada por adultos mayores durante la madrugada de este martes 10 de junio.

El fuerte estruendo despertó a los residentes de la zona, quienes salieron alarmados de sus casas para averiguar qué había ocurrido. Afortunadamente, los ocupantes del inmueble resultaron ilesos, aunque la explosión causó daños materiales en la entrada.

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Policía investiga explosivo de fabricación casera

Tras recibir la alerta, agentes policiales y especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con el informe preliminar, los efectivos encontraron una abertura de aproximadamente 15 centímetros en la puerta, que combina madera y metal, además de restos de yeso, cartón prensado y pólvora. Las evidencias halladas apuntan a que se habría utilizado un petardo de fabricación casera.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar y ubicar al responsable, quien es buscado por la Policía Nacional.

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Propietarios descartan amenazas

La República conversó con algunos habitantes de la vivienda afectada, quienes aseguraron desconocer los motivos detrás del atentado. Los propietarios, adultos mayores, afirmaron que no han sido víctimas de amenazas ni tienen problemas con personas vinculadas a actividades ilícitas.

"No tenemos que tener miedo porque no hicimos daño a nadie, somos personas buenas", manifestó una de las propietarias.

La familia expresó su preocupación por lo sucedido y pidió que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido en el menor tiempo posible.

Vecinos recuerdan una explosión similar en la zona

Algunos vecinos informaron a este medio que hace aproximadamente dos años se registró otra detonación en una tienda ubicada cerca de la misma urbanización. Aunque no se ha establecido una relación entre ambos hechos, los residentes señalaron que el reciente ataque ha generado temor entre quienes viven en el sector.

Mientras continúan las diligencias, los vecinos solicitaron una mayor presencia policial y pidieron a los efectivos de la comisaría de Santa Martha acudir con mayor rapidez ante cualquier emergencia o llamado de auxilio.

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